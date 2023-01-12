Отказ от алкоголя существенно улучшает работу мозга: необходим всего 18-дневный перерыв

Новое исследование дало надежду заядлым алкоголикам, показав, что у большинства из тех, кому удается протрезветь, уже через несколько недель значительно улучшаются когнитивные функции.

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Дефициты когнитивных функций, такие как потеря памяти и внимания, были улучшены у 63% участников исследования всего после 18 дней трезвости, что свидетельствует о том, что заметное улучшение возможно за короткое время, пишет IflScience.

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Тяжелое расстройство, связанное с употреблением алкоголя (AUD), представляет собой трудности с контролем потребления алкоголя, когда у людей вырабатывается толерантность и требуется увеличение количества напитков для получения того же эффекта. Употребление большого количества алкоголя связано с большим количеством когнитивных нарушений, в том числе с хранением и поиском информации, в то время как чрезмерное употребление алкоголя может привести к повреждению головного мозга.

Хотя предыдущие данные показали, что трезвость может обратить вспять некоторые дефициты, связанные с AUD, но, как и во многих других исследованиях мозга, от ученых ускользнуло то, что именно происходит. Чтобы лучше понять это, исследователям нужно было применить более длительный подход, при котором они изучают одних и тех же людей в течение определенного периода времени, дабы найти какие-либо изменения.

В исследовании принимали участие 32 человека с тяжелым AUD, 24 из которых были мужчинами. Их осматривали исследователи после прекращения употребления алкоголя спустя 8, а затем через 18 дней; также были включены 32 здоровых человека. Участникам AUD помогла отказаться от алкоголя программа детоксикации и пероральное лечение тиамином. Каждый участник прошел краткую оценку нейропсихологического расстройства, связанного с алкоголем (BEARNI), которая определяет когнитивный статус алкоголика и считается одним из золотых стандартов тестирования.

Результаты показали, что 60 процентов участников AUD имели когнитивные нарушения через 8 дней, причем 63 процента из них показали улучшение до нормального уровня в течение 18 дней. Наибольший прирост наблюдался в зрительно-пространственных показателях, которые улучшились у 67 процентов испытуемых на 18 день.

В совокупности исследование показывает, что за такой короткий промежуток времени можно увидеть улучшения в когнитивных функциях после отказа от алкоголя.

Исследование имеет некоторые ограничения, заключающиеся в том, что размер выборки невелик, и другие сопутствующие факторы, к примеру использование других веществ, которые могут влиять на когнитивные функции, включая никотин, не учитывались.

Это самое быстрое улучшение у людей с AUD, обнаруженное исследованием, и возможно, что когнитивный дефицит может начать уменьшаться в еще более короткие сроки, хотя, безусловно, требуются дальнейшие исследования, чтобы понять механизм восстановления.

Ранее Фокус писал, что ученые выяснили, какая доза алкоголя затормаживает мозг. Новое исследование показало, что всего четыре порции алкоголя еженедельно способны стать причиной изменений в мозге, которые связаны со снижением когнитивных функций.