Відмова від алкоголю істотно покращує роботу мозку: необхідна лише 18-денна перерва

Нове дослідження дало надію запеклим алкоголікам, показавши, що в більшості з тих, кому вдається протверезіти, вже за кілька тижнів значно покращуються когнітивні функції.

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Дефіцити когнітивних функцій, такі як втрата пам'яті й уваги, були покращені в 63% учасників дослідження лише після 18 днів тверезості, що свідчить про те, що помітне покращення можливе за короткий час, пише IflScience.

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Тяжкий розлад, пов'язаний зі вживанням алкоголю, (AUD) є труднощами з контролем споживання алкоголю, коли в людей виробляється толерантність, і потрібно збільшення кількості напоїв для отримання того ж ефекту. Вживання великої кількості алкоголю пов'язане з великою кількістю когнітивних порушень, у тому числі зі зберіганням і пошуком інформації, тоді як надмірне вживання алкоголю може призвести до пошкодження головного мозку.

Хоча попередні дані показали, що тверезість може повернути назад деякі дефіцити, пов'язані з AUD, але, як і в багатьох інших дослідженнях мозку, від учених вислизнуло те, що саме відбувається. Щоб краще зрозуміти це, дослідникам потрібно було застосувати триваліший підхід, у разі якого вони вивчають тих самих людей протягом певного періоду часу, щоб знайти будь-які зміни.

У дослідженні брали участь 32 особи з важким AUD, 24 з яких були чоловіками. Їх оглядали дослідники після припинення вживання алкоголю через 8, а потім через 18 днів; також було включено 32 здорові людини. Учасникам AUD допомогла відмовитися від алкоголю програма детоксикації та пероральне лікування тіаміном. Кожен учасник пройшов коротку оцінку нейропсихологічного розладу, пов'язаного з алкоголем (BEARNI), що визначає когнітивний статус алкоголіка та вважається одним із золотих стандартів тестування.

Результати показали, що 60% учасників AUD мали когнітивні порушення через 8 днів, причому 63% з них показали покращення до нормального рівня протягом 18 днів. Найбільший приріст спостерігався в зорово-просторових показниках, які покращилися в 67% випробуваних на 18 день.

У сукупності дослідження показує, що за такий короткий проміжок часу можна побачити поліпшення когнітивних функцій після відмови від алкоголю.

Дослідження має деякі обмеження, які полягають у тому, що обсяг вибірки невеликий, та інші супутні чинники, наприклад, використання інших речовин, які можуть упливати на когнітивні функції, включаючи нікотин, не враховувалися.

Це найшвидше покращення в людей із AUD, виявлене дослідженням, і можливо, що когнітивний дефіцит може почати зменшуватися ще за коротші терміни, хоча, безумовно, потрібні подальші дослідження, щоб зрозуміти механізм відновлення.

Раніше Фокус писав, що вчені з'ясували, яка доза алкоголю загальмовує мозок. Нове дослідження показало, що всього чотири порції алкоголю щотижня здатні стати причиною змін у мозку, пов'язаних зі зниженням когнітивних функцій.