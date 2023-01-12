От почечной недостаточности до пневмонии: какие заболевания можно диагностировать по ногтям

Ногти являются хорошим индикатором общего состояния здоровья, а некоторые особенности на них могут быть признаками заболеваний и функций органов.

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Во время обычного медицинского осмотра вы, возможно, задавались вопросом, почему ваш врач смотрит на ваши ногти и что именно он ищет.

Есть большое количество заболеваний, от почечной недостаточности до пневмонии, которые могут прервать рост ногтей. Большинство из них сопровождаются другими заметными симптомами, которые, вероятно, будут замечены до того, как они повлияют на ногти, но проверка ногтей является хорошим первым видимым индикатором состояния для медицинских работников, пишет IflScience.

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Изменения в ваших ногтях могут произойти из-за повреждения его самого. При этом с вашими ногтями могут произойти и обычные не выходящие за рамки нормы изменения, такие как появление вертикальных гребней, которые становятся более заметными с возрастом. Однако иногда изменения могут быть связаны с основным состоянием.

"Изменение цвета ваших ногтей требует внимания, особенно если ваши ногти начинают желтеть или краснеть, или если на них появляются полосы или цветные точки" — объяснил дерматолог доктор Дон Дэвис.

"Изменения цвета могут быть результатом грибка ногтей или, в некоторых случаях, это может быть признаком рака кожи. Такие состояния, как печеночная недостаточность или проблемы с почками также могут изменить цвет ваших ногтей, делая ногти белыми или желтыми на кончиках или около кутикулы".

Другие изменения, такие как необычное искривление, известное как "дубинка", могут указывать на низкий уровень кислорода в крови, возможно, в результате заболеваний легких, или же болезней сердца и проблем с печенью.

Поскольку ногти на руках растут примерно на 3,47 миллиметра в месяц, а на ногах — на 1,62 миллиметра, то можно с легкостью получить приблизительное представление о том, когда у пациента было острое заболевание. Пока вы больны скажем, серьезной инфекцией или лихорадкой — ваше тело не уделяет приоритетное внимание росту ногтей.

Линии Бо — одно из наиболее частых изменений ногтей — представляют собой горизонтальные бороздки, проходящие через весь ноготь, вызванные паузой в росте ногтей. Проследите, как далеко вдоль ногтя проходят линии, и вы сможете получить приблизительное представление о том, когда у человека было острое заболевание, или даже были ли у него повторные проблемы, вызывающие несколько линий и указывающие на хроническое течение.

Хотя это может быть вызвано обдиранием ногтей или инфекциями вокруг кончиков пальцев, бороздки также могут быть признаком серьезных проблем, особенно если они видны на нескольких ногтях. Сами по себе линии безвредны и проходят, когда устранена сама причина, хотя для их полного зарастания может потребоваться несколько месяцев.

Хоть большинство изменений ваших ногтей безвредны или вызваны незначительной травмой самих ногтей, если у вас появятся изменения в них, возможно, стоит обсудить это с врачом, вдруг они являются симптомом основного или неизвестного состояния.

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