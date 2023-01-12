Від ниркової недостатності до пневмонії: які захворювання можна діагностувати за нігтями

Нігті є хорошим індикатором загального стану здоров'я, а деякі особливості на них можуть бути ознаками захворювань та функцій органів.

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Під час звичайного медичного огляду ви, можливо, ставили собі питання, чому ваш лікар дивиться на ваші нігті та що саме він шукає.

Є велика кількість захворювань від ниркової недостатності до пневмонії, які можуть перервати ріст нігтів. Більшість із них супроводжуються іншими помітними симптомами, які, ймовірно, будуть помічені до того, як вони вплинуть на нігті, але перевірка нігтів є хорошим першим видимим індикатором стану для медичних працівників, пише IflScience.

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Зміни у ваших нігтях можуть статися через пошкодження його самого. При цьому з вашими нігтями можуть статися і звичайні норми зміни, що не виходять за межі, такі як поява вертикальних гребенів, які стають більш помітними з віком. Однак іноді зміни можуть бути пов'язані з основним станом.

"Зміна кольору ваших нігтів вимагає уваги, особливо якщо ваші нігті починають жовтіти або червоніти, або якщо на них з'являються смуги або кольорові точки", — пояснив дерматолог доктор Дон Девіс.

"Зміни кольору можуть бути результатом грибка нігтів або, в деяких випадках, це може бути ознакою раку шкіри. Такі стани, як печінкова недостатність або проблеми з нирками, також можуть змінити колір ваших нігтів, роблячи нігті білими або жовтими на кінчиках або біля кутикули".

Інші зміни, такі як незвичайне викривлення, відоме як "дубинка", можуть вказувати на низький рівень кисню в крові, можливо, внаслідок захворювань легень, або хвороб серця і проблем із печінкою.

Оскільки нігті на руках ростуть приблизно на 3,47 міліметрів на місяць, а на ногах — на 1,62 міліметри, то можна легко отримати приблизне уявлення про те, коли в пацієнта було гостре захворювання. Поки ви хворі, скажімо, на серйозну інфекцію або лихоманку — ваше тіло не приділяє пріоритетної уваги росту нігтів.

Лінії Бо — одна з найчастіших змін нігтів — є горизонтальними борозенками, що проходять через весь ніготь, викликані паузою в рості нігтів. Простежте, як далеко вздовж нігтя проходять лінії, і ви зможете отримати приблизне уявлення про те, коли в людини було гостре захворювання, або навіть чи були в неї повторні проблеми, що викликають кілька ліній і вказують на хронічний перебіг.

Хоча це може бути викликане обдирання нігтів або інфекціями навколо кінчиків пальців, борозенки також можуть бути ознакою серйозних проблем, особливо якщо вони видно на декількох нігтях. Самі собою лінії нешкідливі й проходять, коли усунуто саму причину, хоча для їх повного заростання може знадобитися кілька місяців.

Хоча більшість змін ваших нігтів нешкідливі або спричинені незначною травмою самих нігтів, якщо у вас з'являться зміни в них, можливо, варто обговорити це з лікарем, раптом вони є симптомом основного чи невідомого стану.

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