Глохнут от гула. Дельфины кричат, чтобы услышать друг друга в чрезмерно шумном океане

Исследование показывает, что млекопитающим приходится буквально перекрикивать шум в океане, чтобы услышать собратьев.

Related video

Дельфины — одни из многих морских млекопитающих, которые полагаются на свист и эхолокацию. Именно она помогает животным работать слажено, а также размножаться, пишет BBC.

Но шумовое загрязнение океана в последние годы резко возросло — виной тому развитие судоходства и строительства. В результате млекопитающие попросту вынуждены кричать, чтобы услышать друг друга в этом непрекращающемся гуле.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании группа ученых из Бристольского университета сосредоточилась на изучении того, как шумовое загрязнение океана влияет на взаимодействия между животными. Более ранние исследования уже показали, что шумовое загрязнение влияет на морских животных, однако до сих пор не понимали насколько все серьезно.

Исследователи обнаружили, что в нынешнем гуле океана дельфины буквально пытаются перекричать шум и услышать друг друга. Ученые полагают, что если животные больше не смогут сотрудничать, это может обернуться для них катастрофой.

По словам соавтора исследования Стефани Кинг, если животные по какой-либо причине больше не могут быть эффективны в дикой природе при совместном поиске пищи, это в конце концов отразится на здоровье отдельных особей, а в конечном итоге отразится на здоровье и всей популяции в целом.

[ + – ] Свистки Риза были в среднем в 1,85 раза длиннее в испытаниях с самым высоким уровнем шума Фото: Dolphin Research Centre

В отличии от света, который быстро поглощается водой, звук может распространяться на десятки, а то и сотни километров. Используя эту особенность китообразные — киты, дельфины и морские свиньи — разработали сложный набор звуков, чтобы коммуницировать между собой.

Более ранние исследования показали, что животные увеличивают громкость и частоту своих "сигналов", чтобы попытаться сгладить шумовое загрязнение океана, вызванное деятельностью человека. Однако новое исследование показывает, что дельфины буквально кричат, чтобы не терять связь между сородичами, но этого, увы, недостаточно.

По словам руководителя исследования Пернилле Майер Соренсон, в ходе исследования они изучили поведение двух дельфинов-афалин Дельту и Риз — в ходе эксперимента им необходимо было выполнить одно совместное действие, нажать кнопку в течение определенного времени друг от друга.

На каждого дельфина поместили временную метку звука и движения, которая измеряла их поведение и звуки, которые они издавали. Исследователи обнаружили, что по мере того, как дельфины подвергались воздействию антропогенного шума, им буквально приходилось удваивать продолжительность и громкость свиста.

Кроме того, ученые обнаружили, что животные чаще поворачивались друг к другу. Исследователи полагают, что слух дельфинов чувствителен к направлению, то есть повернувшись друг к другу, они способны отделить "зов" партнера от окружающего мира.

Впрочем, несмотря на все усилия дельфинов, им удалось достичь успеха лишь в чуть более половине случаев (в 62,5%), когда они подвергались шумовому загрязнению. Отметим, что в контрольном эксперименте, где дельфины сталкивались лишь с фоновым шумом, им удавалось выполнить задачу в 85% случаев.

Соренсон отмечает, что максимальный уровень шума, которому подвергались испытуемые составил 150 децибел (дБ). Для сравнения грузовое судно-супертанкер, движущееся по океану, издает шум, достигающий 200 дБ. Исследователи опасаются, что дальнейшее постоянное воздействие шумового загрязнения на млекопитающих обернется проблемами для целых популяций, потому что они не смогут нормально взаимодействовать в поисках пищи, и не смогут размножаться.

Соренсон также предполагает, что дикие дельфины, на самом деле, страдают еще больше и будут работать еще хуже, ведь эксперимент проводился на животных, которые мотивированы и выполняли подобные задачи сотни раз в других исследованиях.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что дельфины страдают болезнью Альцгеймера.