Глухнуть від гулу. Дельфіни кричать, щоб почути одне одного в надмірно галасливому океані

Дослідження показує, що ссавцям доводиться буквально перекрикувати шум в океані, щоб почути побратимів.

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Дельфіни — одні з багатьох морських ссавців, які покладаються на свист та ехолокацію. Саме вона допомагає тваринам працювати злагоджено, а також розмножуватися, пише ВВС.

Але шумове забруднення океану останніми роками різко зросло — виною тому розвиток судноплавства та будівництва. Унаслідок чого ссавці просто змушені кричати, щоб почути одне одного в цьому безперервному гулі.

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У новому дослідженні група вчених із Брістольського університету зосередилася на вивченні того, як шумове забруднення океану впливає на взаємодії між тваринами. Більш ранні дослідження вже показали, що шумове забруднення впливає на морських тварин, проте досі не розуміли, наскільки все серйозно.

Дослідники з'ясували, що в нинішньому гулі океану дельфіни буквально намагаються перекричати шум і почути одне одного. Вчені вважають, що якщо тварини більше не зможуть співпрацювати, це може стати для них катастрофою.

За словами співавторки дослідження Стефані Кінг, якщо тварини з будь-якої причини більше не можуть бути ефективними в дикій природі в процесі спільного пошуку їжі, це позначиться на здоров'ї окремих особин, а зрештою — на здоров'ї та всій популяції загалом.

[ + – ] Свистки Різа були переважно в 1,85 разів довші у випробуваннях із найвищим рівнем шуму Фото: Dolphin Research Centre

На відміну від світла, що швидко поглинається водою, звук може поширюватися на десятки, а то й сотні кілометрів. Використовуючи цю особливість, китоподібні — кити, дельфіни та морські свині — розробили складний набір звуків, щоб комунікувати між собою.

Більше ранні дослідження показали, що тварини збільшують гучність і частоту своїх "сигналів", щоб спробувати згладити шумове забруднення океану, викликане діяльністю людини. Однак нове дослідження показує, що дельфіни буквально кричать, щоб не втрачати зв'язок між родичами, але цього, на жаль, недостатньо.

За словами керівника дослідження Перніллі Маєр Соренсон, у процесі дослідження вони вивчили поведінку двох дельфінів-афалін Дельту та Різ — під час експерименту їм необхідно було виконати одну спільну дію, натиснути кнопку протягом певного часу одне від одного.

На кожного дельфіна помістили тимчасову мітку звуку та руху, яка вимірювала їх поведінку та звуки, які вони видавали. Дослідники з'ясували, що в міру того, як дельфіни зазнавали впливу антропогенного шуму, їм буквально доводилося подвоювати тривалість і гучність свисту.

Крім того, вчені з'ясували, що тварини частіше поверталися одне до одного. Дослідники вважають, що слух дельфінів чутливий до напрямку, тобто повернувшись одне до одного, вони здатні відокремити "поклик" партнера від навколишнього світу.

Втім, незважаючи на всі зусилля дельфінів, їм вдалося досягти успіху лише в трохи більше половині випадків (62,5%), коли вони зазнавали шумового забруднення. Зазначимо, що в контрольному експерименті, де дельфіни стикалися лише з фоновим шумом, їм вдавалося виконати завдання у 85% випадків.

Соренсон зазначає, що максимальний рівень шуму, якому піддавалися випробувані, становив 150 децибел (дБ). Для порівняння вантажне судно-супертанкер, що рухається океаном, видає шум, що досягає 200 дБ. Дослідники побоюються, що подальша постійна дія шумового забруднення на ссавців обернеться проблемами для цілих популяцій, тому що вони не зможуть нормально взаємодіяти в пошуках їжі, і не зможуть розмножуватися.

Соренсон також припускає, що дикі дельфіни, насправді, страждають ще більше і працюватимуть ще гірше, адже експеримент проводився на тваринах, які мотивовані та виконували подібні завдання сотні разів в інших дослідженнях.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, що дельфіни страждають на хворобу Альцгеймера.