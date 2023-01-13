Окно в прошлое. Ученые выяснили, как менялся возраст родителей за последние 250 тысяч лет

Исследование показывает, что даже сотни тысяч лет назад отцы были старше матерей и это никогда не менялось.

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Человеческая ДНК содержит массу информации и с каждым годом ученые все больше узнают о том, как менялись люди с течением времени. По сути наша ДНК позволяет открыть окно в прошлое и переместиться на сотни тысяч лет назад и узнать о том, как жили наши предки, пишет Science Alert.

На новое исследование ученых натолкнуло открытие о мутациях de novo, которые представляют собой изменения ДНК, спонтанно появляющиеся у одного из членов семьи, которые не наследуются через генеалогическое древо.

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Изначально группа ученых из Университета Индианы в Блумингтоне работала над другим проектом, связанным с этими новыми генетическими мутациями. Изучая возраст родителей, ученые заметили любопытную закономерность — характер и количество новых мутаций, формирующихся у родителей до того, как они передадутся детям, напрямую зависит от возраста каждого родителя во время зачатия.

Это заставило ученых обратить внимание на время отдельных мужских и женских поколений за последние 250 000 лет. По словам соавтора исследования и филогенетика Ричарда Ванга, подобные мутации из прошлого имеют свойство накапливаться с каждым поколением и существуют у современных людей. В результате ученые открыли принципиально новый способ определения среднего возраста размножения у мужчин и женщин в течение всей эволюции человека.

По словам соавтора исследования, геномиста Мэтью Хана, им с коллегами удалось открыть окно в прошлое и заглянуть в историю человечества 250-тысячелетней давности. Ученые использовали типы мутаций ДНК современных людей и применили эту модель к наши предкам, чтобы определить в каком возрасте они рожали детей.

Исследователи обнаружили, что за последние 250 тысяч лет средний возраст рождения детей у людей составил 26,9 лет. При этом ученые обнаружили, что средний возраст отца Homo sapien всегда был старше матери: мужчины становятся родителями в возрасте 30,7 лет, а женщины — 23,2 года.

Любопытно, что за последние 5 тысяч лет разница в возрасте сократилась — средний возраст женщин, когда они становятся родителями, составляет 28 лет. Вероятнее всего, по мнению исследователей, эта тенденция связана с тем, что сегодня женщины рожают детей в более позднем возрасте.

Однако самым увлекательным оказалось то, что средний возраст рождения новых родителей оставался поразительно стабильным в течение всего существования нашего вида. Ученые обнаружили, что он не увеличивался постоянно с доисторических времен, хотя со временем наблюдались некоторые колебания.

Исследователи также обнаружили, что средний возраст зачатия упал около 10 тысяч лет назад, предполагается, что это напрямую связано с быстрым ростом населения в то время и обусловлено появлением сельского хозяйства и рассветом сельского хозяйства.

По словам Вана, история человеческой истории поразительным образом собрана в каждой из наших клеток и теперь, с развитием технологий, мы способны прочесть эту "рукопись".

Ранее Фокус писал о том, что древний вирус составляет 8% ДНК человека и по-прежнему контролирует нас.