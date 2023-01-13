Вікно у минуле. Вчені з'ясували, як змінювався вік батьків за останні 250 тисяч років

Дослідження показує, що навіть сотні тисяч років тому батьки були старшими за матерів і це ніколи не змінювалося.

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Людська ДНК містить багато інформації, й з кожним роком вчені все більше дізнаються про те, як змінювалися люди з часом. По суті, наша ДНК дозволяє відкрити вікно в минуле і переміститися на сотні тисяч років тому та дізнатися про те, як жили наші предки, пише Science Alert.

На нове дослідження вчених наштовхнуло відкриття про мутації de novo, які є змінами ДНК, що спонтанно з'являються в одного з членів сім'ї, які не успадковуються через генеалогічне дерево.

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Спочатку група вчених з Університету Індіани у Блумінгтоні працювала над іншим проєктом, пов'язаним із цими новими генетичними мутаціями. Вивчаючи вік батьків, вчені помітили цікаву закономірність — характер і кількість нових мутацій, які у батьків до того, як вони передадуться дітям, безпосередньо залежить від віку кожного з батьків під час зачаття.

Це змусило вчених звернути увагу на час деяких чоловічих та жіночих поколінь за останні 250 000 років. За словами співавтора дослідження та філогенетика Річарда Ванга, такі мутації з минулого мають властивість накопичуватися з кожним поколінням та існують у сучасних людей. У результаті вчені відкрили новий спосіб визначення середнього віку розмноження у чоловіків і жінок протягом всієї еволюції людини.

За словами співавтора дослідження, геноміста Метью Хана, їм із колегами вдалося відкрити вікно в минуле та заглянути в історію людства 250-тисячної давнини. Вчені використовували типи мутацій ДНК сучасних людей і застосували цю модель до наших предків, щоб визначити, у якому віці вони народжували дітей.

Дослідники виявили, що за останні 250 тисяч років середній вік народження дітей у людей становив 26,9 року. Водночас вчені виявили, що середній вік батька Homo sapien завжди був старшим за матір: чоловіки стають батьками у віці 30,7 року, а жінки — 23,2 року.

Цікаво, що протягом останніх 5 тисяч років різниця у віці скоротилася — середній вік жінок, коли вони стають батьками, становить 28 років. Найімовірніше, на думку дослідників, ця тенденція пов'язана з тим, що сьогодні жінки народжують дітей у пізнішому віці.

Однак найцікавішим виявилося те, що середній вік народження нових батьків залишався напрочуд стабільним протягом усього існування нашого виду. Вчені виявили, що він не збільшувався постійно з доісторичних часів, хоча згодом спостерігалися деякі коливання.

Дослідники також виявили, що середній вік зачаття впав близько 10 тисяч років тому, передбачається, що це безпосередньо пов'язане зі швидким зростанням населення в той час і зумовлене появою сільського господарства та світанком сільського господарства.

За словами Вана, історія людської історії разюче зібрано в кожній з наших клітин і тепер, з розвитком технологій, ми здатні прочитати цей "рукопис".

Раніше Фокус писав про те, що древній вірус становить 8% ДНК людини і, як і раніше, контролює нас.