Скованная льдами. Ученые уверены, что Антарктида видела больше ледниковых периодов, чем считалось

Новое исследование переворачивает наше понимание того, как часто на континенте происходили ледниковые периоды.

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Предыдущие понимания частоты ледниковых периодов были основаны на предположениях и неполных наборах данных. Однако новое исследование переворачивает все, что мы знали до этого, пишет Sci Tech Daily.

Ученые из Университета Отаго исследовали ранее неизученный керн отложений из Антарктиды и обнаружили нечто удивительное — на самом деле ледниковые периоды здесь происходили намного чаще, чем мы ошибочно полагали до этого.

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По словам ведущего автора исследования, члена Департамента геологии доктора Кристиана Онайзера, ранее ученые считали, что за последний миллион лет глобальный объем льда, в том числе и ледяной щит Антарктиды, расширялся и отступал каждый 100 тысяч лет. Однако новое исследование показывает, что это происходило намного чаще — приблизительно каждые 41 тысячу лет.

В своем новом проекте доктор Онайзер занимался реконструкцией отступления шельфового ледника Росса после последнего ледникового периода — для этого он использовал пробу отложений из моря Росса. Гигантский керн, размерами в 6,2 метра, был взят еще в 2003 году и помещен в архив в США, однако с тех пор ученые не обращались к нему.

По словам Онайзера, он ожидал, что в ядре будут храниться "записи", охватывающие последние 10 тысяч лет или около того, однако палеомагнитный анализ, с помощью которого ученые реконструировали изменения в магнитном поле Земли, обнаружил, что оно намного старше и хранит в себе "запись", охватывающую более миллиона лет.

Ученые использовали индикаторы осадочных пород и магнитных минералов, что позволило им реконструировать размеры шельфового ледника Росса и Западно-Атлантического ледяного щита, который питает шельф.

По словам Онайзера, когда айсберги откалываются от ледника, они уплывают в море вместе с отложениями и камнями, которые прикреплены к их нижней стороне. Со временем, тая, они сбрасывают камни. Эти отложения также могут быть непосредственно частями шельфового ледника, например, если лед находился над ядром. Ученые отмечают, что выяснив количество подобного мусора, находящегося в ядре с течением времени, можно воссоздать картину изменений в размере ледяного щита.

Ученые отмечают, что данное исследование играет важную роль в борьбе с изменениями климата. Дело в том, что ледяные щиты Антарктиды в ближайшие годы способны значительно повысить уровень моря, а реконструкция палеоклимата, в свою очередь, помогает ученым проанализировать поведение ледяных щитов из-за повышения уровня углекислого газа в атмосфере.

Исследователи считают, что знание того, как ледяные щиты вели себя в прошлом, до того, как люди воздействовали на атмосферу, в дальнейшем может предсказать будущее Антарктиды и помочь скорректировать работу по сокращению уровня выбросов в атмосферу.

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