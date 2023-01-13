Гигантская коптилка. Выбросы угольной электростанции в центре Европы впервые засняли из космоса (видео)

Ранее ученые уже применяли спутники для измерения выбросов метана, однако это первый случай измерения выбросов углекислого газа.

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Космический аппарат Orbiting Carbon Observatory 2 (OCO-2) был запущен еще в 2014 году, а родственный ему прибор OCO-3 был установлен на Международной космической станции в 2019 году. Оба аппарата предназначались для картографирования концентраций двуокиси углерода в атмосфере Земли на региональных и континентальных уровнях, пишет Space.

Однако группе исследователей во главе с Рэем Нассаром впервые удалось использовать спутниковые измерения для подробной записи пиков и минимумов интенсивности выбросов одного конкретного объекта. В ходе исследования ученые сосредоточились на изучении колебаний количества двуокиси углерода, выбрасываемого крупнейшей угольной электростанции в Европе, которая находится в Польше — Белхатувской электростанции.

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По словам научного сотрудника миссии OCO-3 в Лаборатории реактивного движения NASA в Южной Калифорнии, данное исследование является первым в своем роде и стало "приятным сюрпризом" для ученых.

Отметим, что ранее ученые уже освоили использование спутников для отслеживания выбросов более мощного парникового газа метана. Однако теперь им удалось использовать спутники и для обнаружения отдельно взятых антропогенных источников более распространенного углекислого газа — до этого момента это не представлялось возможным из-за высокой концентрации газа в атмосфере Земли.

Объектом нового исследования стала Белхатувская угольная электростанция, введенная в эксплуатацию в 1988 году. Известно, что она способна генерировать до чуть более 5 тысяч мегаватт электроэнергии и выбросила в атмосферу Земли уже около 1 миллиарда тонн двуокиси углерода. Ранее правительство Польше взяло на себя обязательство перевести угольную станцию на более экологичные ресурсы уже к 2036 году.

Ученые исследовали спутниковые данные, полученные в период 2017-2022 годов и обнаружили изменения в уровне двуокиси углерода, которые соответствуют колебаниям выработки электроэнергии (с учетом отключений отдельных блоков и технического обслуживания).

Нассара считает, что подобные исследования позволят получить более подробную картину выбросов углекислого газа, а в дальнейшем может быть использовано для отслеживания эффективности политики по снижению выбросов парниковых газов по всему миру. Ученые уверены, что данный подход может быть применен к электростанциям по всему миру, что в значительной степени облегчит работу в борьбе с климатом.

Исследователи отмечают, что измерение выбросов из космоса, по сути, предоставляет ученым инструмент для точного мониторинга источников выбросов. Отметим, что в настоящее время Европейское космическое агентство (ЕКА) работает над созданием целой команды "спутников", которые позволят измерять выбросы двуокиси углерода из разных промышленных источников. Миссию планируют запустить в 2025-2026 годах.

Ранее Фокус писал о том, что NASA из космоса изучит пыль на Земле, чтобы управлять климатом.