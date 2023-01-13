Гігантська коптилка. Викиди вугільної електростанції в центрі Європи вперше зняли з космосу (відео)

Раніше вчені вже застосовували супутники для виміру викидів метану, проте це перший випадок виміру викидів вуглекислого газу.

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Космічний апарат Orbiting Carbon Observatory 2 (OCO-2) був запущений ще у 2014 році, а споріднений прилад OCO-3 був встановлений на Міжнародній космічній станції у 2019 році. Обидва апарати призначалися для картографування концентрацій двоокису вуглецю в атмосфері Землі на регіональних і континентальних рівнях, пише Space.

Проте групі дослідників на чолі з Реєм Нассаром уперше вдалося використати супутникові виміри для докладного запису піків і мінімумів інтенсивності викидів одного конкретного об'єкта. У ході дослідження вчені зосередилися на вивченні коливань кількості двоокису вуглецю, що викидається найбільшою вугільною електростанцією в Європі, яка розташована в Польщі, — Белхатувською електростанцією.

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За словами наукового співробітника місії OCO-3 в Лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії, це дослідження є першим у своєму роді та стало "приємним сюрпризом" для вчених.

Зазначимо, раніше вчені вже освоїли використання супутників для відстеження викидів потужнішого парникового газу метану. Однак тепер їм вдалося використати супутники і для виявлення окремо взятих антропогенних джерел поширенішого вуглекислого газу — до цього моменту це неможливо було через високу концентрацію газу в атмосфері Землі.

Об'єктом нового дослідження стала Белхатувська вугільна електростанція, введена в експлуатацію в 1988 році. Відомо, що вона здатна генерувати трохи більше 5 тисяч мегават електроенергії та викинула в атмосферу Землі вже близько 1 мільярда тонн двоокису вуглецю. Раніше уряд Польщі взяв на себе зобов'язання перевести вугільну станцію на екологічніші ресурси вже до 2036 року.

Учені досліджували супутникові дані, отримані в період 2017-2022 років, і виявили зміни в рівні двоокису вуглецю, які відповідають коливанням вироблення електроенергії (з урахуванням відключень окремих блоків і технічного обслуговування).

Нассара вважає, що подібні дослідження дозволять отримати детальнішу картину викидів вуглекислого газу, а надалі можуть бути використані для відстеження ефективності політики зниження викидів парникових газів по всьому світу. Вчені впевнені, що цей підхід може бути застосований до електростанцій по всьому світу, що значно полегшить роботу в боротьбі з кліматом.

Дослідники зазначають, що вимірювання викидів із космосу, по суті, надає вченим інструмент для точного моніторингу джерел викидів. Зазначимо, що зараз Європейське космічне агентство (ЄКА) працює над створенням цілої команди "супутників", які дозволять вимірювати викиди двоокису вуглецю з різних промислових джерел. Місію планують запустити у 2025-2026 роках.

Раніше Фокус писав про те, що NASA з космосу вивчить пил на Землі, щоб керувати кліматом.