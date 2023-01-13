Скована льодами. Вчені впевнені, що Антарктида бачила більше льодовикових періодів, ніж вважалося

Нове дослідження перевертає наше розуміння того, як часто на континенті відбувалися льодовикові періоди.

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Попередні розуміння частоти льодовикових періодів були засновані на припущеннях і неповних наборах даних. Однак нове дослідження перевертає все, що ми знали раніше, пише Sci Tech Daily.

Учені з Університету Отаго досліджували раніше вивчений керн відкладень з Антарктиди і з'ясували щось дивовижне — насправді льодовикові періоди відбувалися набагато частіше, ніж ми помилково думали до цього.

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За словами провідного автора дослідження, члена Департаменту геології доктора Крістіана Онайзера, раніше вчені вважали, що за останній мільйон років глобальний обсяг льоду, зокрема крижаний щит Антарктиди, розширювався і відступав кожні 100 тисяч років. Однак нове дослідження показує, що це відбувалося набагато частіше — приблизно кожні 41 тисячу років.

У своєму новому проєкті доктор Онайзер займався реконструкцією відступу шельфового льодовика Росса після останнього льодовикового періоду — для цього він використав пробу відкладень із моря Росса. Гігантський керн, розмірами 6,2 метри, був узятий ще в 2003 році та поміщений в архів у США, проте з того часу вчені не зверталися до нього.

За словами Онайзера, він очікував, що в ядрі зберігатимуться "записи", що охоплюють останні майже 10 тисяч років, проте палеомагнітний аналіз, за допомогою якого вчені реконструювали зміни в магнітному полі Землі, з'ясував, що воно набагато старше і зберігає в собі "запис", що охоплює понад мільйон років.

Учені використали індикатори осадових порід і магнітних мінералів, що дозволило їм реконструювати розміри шельфового льодовика Росса та Західно-Атлантичного крижаного щита, який живить шельф.

За словами Онайзера, коли айсберги відколюються від льодовика, вони відпливають у море разом із відкладеннями та камінням, які прикріплені до їх нижньої сторони. Згодом, танучи, вони скидають каміння. Ці відкладення можуть бути безпосередньо частинами шельфового льодовика, наприклад, якщо лід знаходився над ядром. Учені зазначають, що з'ясувавши кількість подібного сміття, яке знаходиться в ядрі, з часом, можна відтворити картину змін у розмірі крижаного щита.

Учені зазначають, що це дослідження відіграє важливу роль у боротьбі зі змінами клімату. Справа в тому, що крижані щити Антарктиди найближчими роками здатні значно підвищити рівень моря, а реконструкція палеоклімату, зі свого боку, допомагає вченим проаналізувати поведінку крижаних щитів через підвищення рівня вуглекислого газу в атмосфері.

Дослідники вважають, що знання того, як крижані щити поводилися в минулому, до того, як люди вплинули на атмосферу, надалі може передбачити майбутнє Антарктиди та допомогти скоригувати роботу зі скорочення рівня викидів в атмосферу.

Раніше Фокус писав про те, що викиди вугільної електростанції у центрі Європи вперше зняли з космосу.