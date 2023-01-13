Ни грамма лишнего жира. Искусственный язык поможет создать лучший шоколад, полезный для фигуры

Ученые изучили взаимодействие шоколада со слюной, чтобы понять что делает его таким вкусным и как сделать "полезное" лакомство.

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Мало кто решиться возражать, что момент наслаждения наступает тогда, когда мы откусываем кусочек шоколада, жир, сахар и какао выделяется и наши вкусовые рецепторы полностью поглощены осознанием чего-то прекрасного, пишет New Atlas.

В то время как мы могли бы просто сойтись на том, что шоколад — порождение "кулинарной магии", ученые не готовы просто поверить на слово, а потому они решили разобраться, что же происходит в тот момент, когда шоколад начинает таять во рту и почему нам так нравится этот процесс.

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Для этого исследователи из Университета Лидса (UL) в Великобритании использовали несколько кусочков высококачественного шоколада и искусственный язык, который был разработан в 2020 году. Ранее исследователи уже убедились, что он способен отличить виски, вино, пиво, а также сладость ромашкового чая и яблочного сока. Однако это первый случай, когда технология искусственного языка была применена для понимания того, как шоколад "смазывает" полость рта.

В ходе исследования ученые использовали четыре образца шоколада, содержащих от 70 до 90% какао, и изучили их трение. Для этого они поместили кусочки шоколада на искусственный язык и визуализировали результаты, используя область инженерии "трибологию", которая изучает то, как поверхности и жидкости взаимодействуют между собой.

Исследователи обнаружили, что приятное шелковистое ощущение, которое дает шоколад во рту, когда только начинает таять, связано с первоначальным выделением жира на языке и тем, как впоследствии частицы какао пропитываются им. Ученые также обнаружили, что дополнительный жир, содержащийся в глубине плитки, оказывает ограниченное влияние на наши ощущения.

Ученые пришли к выводу, что данное открытие могло бы помочь создать идеальную плитку шоколада, безопасную для фигуры — по сути, достаточно жира, сконцентрированного в основном на внешней стороне плитки, при этом количество жира внутри вокруг частиц какао вполне можно уменьшить. Исследователи полагают, что это никак не отразится на вкусовых качествах шоколада, а возможно даже улучшит их.

По словам руководителя исследования Сиаваша Солтанахмади, понимание физических механизмов, которые происходят, когда мы едим шоколад, позволит создать новое поколение лакомства, которое предлагает те же ощущения, но содержит меньшее количество жира.

Исследователи полагают, что полученные ими результаты позволят производителям создавать плитки в градиентно-слоистой архитектуре с жиром, чтобы предложить то же удовольствие, нос гораздо меньшей калорийностью.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, сколько шоколада нужно съедать в день.