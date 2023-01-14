Не дает спокойно жить. Ученые изучили, как люди адаптируются к экстремальной жаре

Новое исследование, проведенное учеными в Китае, количественно определяет степень, в которой активность на открытом воздухе снижается в дни с высокими температурами.

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Экстремальные температуры делают людей менее склонными к занятиям на свежем воздухе, подтвердило новое исследование, проведенное учеными. Богатое данными исследование, проведенное в Китае, показывает, что, когда температура достигает 30 градусов по Цельсию, люди на 5 процентов реже посещают общественные парки, а когда температура достигает 35°C, их начинают посещать на 13 процентов реже, пишет MIT News.

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"Мы наблюдали адаптацию", — говорит Сици Чжэн, профессор Массачусетского технологического института и соавтор новой статьи, подробно описывающей результаты исследования. Она добавляет: "Экологические опасности вредят качеству повседневной жизни. Да, люди защищают себя, ограничивая активность, но они теряют выгоду от выхода на природу или встречи с друзьями в парках".

Исследование дополняет наши знания о влиянии изменения климата, количественно оценивая влияние высоких температур на активность людей в течение определенного дня — как они переключают свою деятельность с более жарких на более прохладные периоды времени — и не только в течение более длительных периодов.

"Мы обнаружили, что, принимая во внимание эту адаптацию в течение дня, экстремальные температуры на самом деле оказывают гораздо большее влияние на человеческую деятельность, чем показывают предыдущие ежедневные или ежемесячные оценки", — говорит Ичунь Фань, докторант Массачусетского технологического института и еще один из соавторов статьи.

Для проведения исследования ученые использовали анонимные данные о 900 миллионах пользователей мобильных телефонов в Китае в 2017 году, изучая в общей сложности 60 миллиардов отдельных запросов о местоположении мобильных телефонов в день. С помощью этих данных ученые также изучили активность в 10 499 парках по всей стране, сравнив общие показатели использования в различных условиях. И они получили данные о температуре примерно с 2 000 метеостанций в Китае.

В конечном счете, как пишут ученые в статье, они смогли "задокументировать большие и значительные депрессивные и задерживающие активность эффекты" при посещении парка в результате ультра-горячих температур.

"У людей есть внутридневные адаптационные паттерны, которые не были задокументированы в предыдущей литературе, — говорит Фан. — Это имеет важные последствия для воздействия тепла на людей, а также для того, как будущее изменение климата повлияет на активность и здоровье людей".

Как указывает Чжэн, измененное использование общественных пространств влияет на повседневную жизнь не только с точки зрения индивидуальной деятельности и физических упражнений, но и с точки зрения социальной и общественной жизни.

"Экстремальный климат уменьшает возможности людей общаться в городах или просто смотреть, как дети играют в баскетбол или футбол, что не очень хорошо, — говорит она. — Мы хотим, чтобы у людей была разнообразная городская жизнь. Эта адаптация имеет социальную цену".

Как показывают исследования, люди четко приспосабливаются к скачкам температуры. Данные также показывают, что вечернее использование парков увеличивается в чрезвычайно жаркие дни, но только после того, как температура падает. Хотя это кажется полезной адаптацией к очень жаркой погоде, ученые, ссылающиеся на существующие исследования, предполагают, что люди могут спать меньше в результате внесения такого рода изменений в свой распорядок дня.

"Адаптация также имеет свою собственную стоимость, — говорит Фан. — Люди значительно увеличили свою ночную активность на свежем воздухе, что означает, что они пожертвовали временем сна, что будет иметь значительные последствия для здоровья".

В целом, исследование предоставляет данные и метод для лучшей характеристики воздействия изменения климата на активность человека в деталях.

"Если у нас есть все более и более детальные данные о будущих климатических сценариях, они поддерживают лучшие прогнозы, отражающие динамическое поведение людей и последствия для здоровья", — говорит Фан, чьи докторские исследования включают эту работу и другие связанные с ней исследования по климату и городской активности.

Исследователи также отмечают, что методы, используемые в изучении этой проблемы, могут быть применены к дополнительным будущим анализам многих других аспектов городской жизни, включая розничную торговлю на уровне улиц и подобные вещи, имеющие последствия для экономической деятельности, недвижимости и городского планирования.

Ранее Фокус писал, что последствия экстремальной жары затронут 90% население планеты. По прогнозам ученых население мира столкнется с потенциальным увеличением социального неравенства и невозможностью сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу.