Не дає спокійно жити. Вчені вивчили, як люди адаптуються до екстремальної спеки

Нове дослідження, проведене вченими в Китаї, кількісно визначає ступінь, в якому активність на відкритому повітрі знижується у дні з високими температурами.

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Екстремальні температури роблять людей менш схильними до занять на свіжому повітрі, підтвердило нове дослідження, проведене вченими. Багате даними дослідження, проведене в Китаї, показує, що коли температура досягає 30 градусів за Цельсієм, люди на 5 відсотків рідше відвідують громадські парки, а коли температура досягає 35°C, їх починають відвідувати на 13 відсотків рідше, пише MIT News.

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"Ми спостерігали адаптацію", — каже Сіці Чжен, професорка Массачусетського технологічного інституту та співавтор нової статті, яка докладно описує результати дослідження. Вона додає: "Екологічні небезпеки шкодять якості повсякденного життя. Так, люди захищають себе, обмежуючи активність, але вони втрачають зиск від виходу на природу чи зустрічі з друзями у парках".

Дослідження доповнює наші знання про вплив зміни клімату, кількісно оцінюючи вплив високих температур на активність людей протягом певного дня — як вони перемикають свою діяльність із спекотніших на прохолодніші періоди часу — і не лише протягом більш тривалих періодів.

"Ми виявили, що, беручи до уваги цю адаптацію протягом дня, екстремальні температури насправді значно впливають на людську діяльність, ніж показують попередні щоденні або щомісячні оцінки", — говорить Ічунь Фань, докторант Массачусетського технологічного інституту і ще один зі співавторів статті.

Для проведення дослідження вчені використали анонімні дані про 900 мільйонів користувачів мобільних телефонів у Китаї в 2017 році, вивчаючи загалом 60 мільярдів окремих запитів щодо розташування мобільних телефонів на день. За допомогою цих даних вчені також вивчили активність у 10499 парках по всій країні, порівнявши загальні показники використання в різних умовах. І вони отримали дані про температуру приблизно з 2000 метеостанцій у Китаї.

Зрештою, як пишуть вчені у статті, вони змогли "задокументувати великі та значні депресивні та затримуючі активність ефекти" при відвідуванні парку внаслідок ультра-гарячих температур.

"У людей є внутрішньоденні адаптаційні патерни, які не були задокументовані в попередній літературі, — каже Фан. — Це має важливі наслідки для впливу тепла на людей, а також для того, як майбутня зміна клімату вплине на активність та здоров'я людей".

Як вказує Чжен, змінене використання суспільних просторів впливає на повсякденне життя не лише з погляду індивідуальної діяльності та фізичних вправ, а й з погляду соціального та суспільного життя.

"Екстремальний клімат зменшує можливості людей спілкуватися в містах або просто дивитися, як діти грають у баскетбол чи футбол, що не дуже добре, — каже вона. — Ми хочемо, щоб люди мали різноманітне міське життя. Ця адаптація має соціальну ціну".

Як показують дослідження, люди чітко пристосовуються до стрибків температури. Дані також показують, що вечірнє використання парків збільшується у надзвичайно спекотні дні, але тільки після того, як температура падає. Хоча це здається корисною адаптацією до дуже спекотної погоди, вчені, які посилаються на існуючі дослідження, припускають, що люди можуть спати менше внаслідок внесення таких змін до свого розпорядку дня.

"Адаптація також має свою власну вартість, — каже Фан. — Люди значно збільшили свою нічну активність на свіжому повітрі, що означає, що вони пожертвували часом сну, що матиме значні наслідки для здоров'я".

Загалом дослідження надає дані і метод для кращої характеристики впливу зміни клімату на активність людини в деталях.

"Якщо у нас є все більш і більш детальні дані про майбутні кліматичні сценарії, вони підтримують кращі прогнози, що відображають динамічну поведінку людей і наслідки для здоров'я", — говорить Фан, чиї докторські дослідження включають цю роботу та інші пов'язані з нею дослідження з клімату та міської активності.

Дослідники також зазначають, що методи, які використовуються у вивченні цієї проблеми, можуть бути застосовані до додаткових майбутніх аналізів багатьох інших аспектів міського життя, включаючи роздрібну торгівлю на рівні вулиць та подібні речі, що мають наслідки для економічної діяльності, нерухомості та міського планування.

Раніше Фокус писав, що наслідки екстремальної спеки торкнуться 90% населення планети. За прогнозами вчених, населення світу зіткнеться з потенційним збільшенням соціальної нерівності та неможливістю скорочення викидів вуглекислого газу в атмосферу.