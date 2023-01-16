Тесты на фертильность. Врачи рассказывают, имеет ли смысл тратить на них деньги

Крупные компании начали все чаще продавать мужские и женские тесты на фертильность. Но они могут открыть "ящик Пандоры", вызывая ненужное беспокойство, предупреждают эксперты.

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Фертильность может колебаться в течение месяца у женщин и варьироваться у мужчин в зависимости от того, когда они в последний раз занимались сексом, пишет DailyMail.

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Тест женской фертильности, предлагаемый различными розничными сетями и клиниками, анализирует антимюллеров гормон (АМГ) — химическое вещество, вырабатываемое фолликулами, в которых растут яйцеклетки в организме женщины.

Доктор Чанна Джаясена, консультант по репродуктивной эндокринологии в Имперском колледже Лондона, сказала, что тест может открыть "ящик Пандоры", вызывая ненужное беспокойство у пар.

"Люди часто предполагают, что очень низкий уровень АМГ вреден для будущей фертильности, а высокий уровень АМГ — это хорошо. Но это не так. Тест просто показывает вам, сколько яйцеклеток можно было бы собрать, если бы вы сделали ЭКО прямо сейчас." — сказала Джаясена.

"Женщины с очень низким уровнем АМГ все еще могут иметь детей естественным путем. Тест АМГ — это специальный тест для людей, которым предстоит ЭКО. А вовсе не тот, который следует регулярно использовать женщинам, дабы узнать свою фертильность. Важно помнить, что если один из этих тестов будет интерпретирован неправильно, это может подвергнуть некоторых женщин ненужному стрессу или даже заставить их пройти ненужные процедуры, к примеру замораживание яйцеклеток".

Доктор Джойс Харпер, профессор репродуктивных наук в Университетском колледже Лондона, сказала: "Женские гормоны колеблются в течение всего менструального цикла, поэтому их измерение в любой день — это всего лишь результат того дня, и через несколько дней все может измениться".

"Исследования показали, что большинство женщин моложе 35 лет, пытающихся забеременеть, забеременеют в течение года, чаще всего в течение шести месяцев. Я думаю, что проводить эти тесты и брать с женщин деньги за них несправедливо" — дополнила Харпер.

И при этом ученые и доктора беспокоятся о том, насколько повысится количество встревоженных пациентов после использования таких тестов.

Гвенда Бернс, исполнительный директор национальной благотворительной организации Fertility Network UK, сказала: "Когда вы боретесь с проблемами фертильности, вы можете отчаянно нуждаться в ответах, и тесты могут показаться быстрым и простым способом узнать больше. Но понимание последствий этих тестов без участия специалиста может привести к еще большему стрессу и неправильной оценки вашей ситуации с фертильностью, давая ложные надежды без необходимости".

Представители фирм, которые производят ранее указанные тесты, предлагают доступ к профессиональной поддержке, а также возможность провести платную консультацию, в рамках которой можно обсудить результаты тестирования. При этом остается не ясной квалификация таких специалистов. Действительно ли они смогут выдать полезную информацию о возможности забеременеть, или же это будет еще один повод для волнения будущих родителей, остается неясным.

Ранее Фокус писал, что ученые впервые создали синтетические эмбрионы. Открытие дало старт дискуссии об этичности таких исследований.