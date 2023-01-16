Тести на фертильність. Лікарі розповідають, чи є сенс витрачати на них гроші

Великі компанії почали все частіше продавати чоловічі та жіночі тести на фертильність. Але вони можуть відкрити "скриньку Пандори", викликаючи непотрібне занепокоєння, попереджають експерти.

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Фертильність може коливатися протягом місяця у жінок і змінюватись у чоловіків залежно від того, коли вони востаннє займалися сексом, пише DailyMail.

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Тест жіночої фертильності, пропонований різними роздрібними мережами та клініками, аналізує антимюллерів гормон (АМГ) — хімічна речовина, що виробляється фолікулами, в яких ростуть яйцеклітини в організмі жінки.

Лікар Чанна Джаясена, консультант з репродуктивної ендокринології в Імперському коледжі Лондона, сказала, що тест може відкрити "скриньку Пандори", викликаючи непотрібне занепокоєння у пар.

"Люди часто припускають, що дуже низький рівень АМГ шкідливий для майбутньої фертильності, а високий рівень АМГ — це добре. Але це не так. Тест просто показує вам, скільки яйцеклітин можна було б зібрати, якби ви зробили ЕКО прямо зараз", — сказала Джаясена.

Жінки з дуже низьким рівнем АМГ все ще можуть мати дітей природним шляхом. Якщо результат з цих тестів буде інтерпретований неправильно, це може завдати деяким жінкам непотрібного стресу або навіть змусити їх пройти непотрібні процедури, наприклад, заморожування яйцеклітин".

Лікар Джойс Харпер, професор репродуктивних наук в Університетському коледжі Лондона, сказала: "Жіночі гормони коливаються протягом усього менструального циклу, тому їх вимір у будь-який день — це лише результат того дня, і через кілька днів все може змінитися".

"Дослідження показали, що більшість жінок молодших 35 років, які намагаються завагітніти, завагітніють протягом року, найчастіше протягом шести місяців. Я думаю, що проводити ці тести і брати з жінок гроші за них несправедливо", — доповнила Харпер.

І при цьому вчені та лікарі турбуються про те, наскільки підвищиться кількість стривожених пацієнтів після використання таких тестів.

Гвенда Бернс, виконавчий директор національної благодійної організації Fertility Network UK, сказала: "Коли ви боретеся з проблемами фертильності, ви можете відчайдушно потребувати відповідей, і тести можуть здатися швидким і простим способом дізнатися більше. Але розуміння наслідків цих тестів без участі фахівця може привести до ще більшого стресу та неправильної оцінки вашої ситуації з фертильністю, даючи помилкові надії без необхідності”.

Представники фірм, які виробляють раніше вказані тести, пропонують доступ до професійної підтримки, а також можливість провести платну консультацію, в рамках якої можна обговорити результати тестування. При цьому залишається незрозумілою кваліфікація таких фахівців. Чи дійсно вони зможуть надати корисну інформацію про можливість завагітніти, чи це буде ще один привід для хвилювання майбутніх батьків, залишається незрозумілим.

Раніше Фокус писав, що вчені вперше створили синтетичні ембріони. Відкриття дало старт дискусії про етичність таких досліджень.