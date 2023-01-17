Буйные пациенты. В ЮАР тюлени массово нападают на людей — виноваты токсины, повреждающие мозг (видео)

Исследователи полагают, что морские животные были отравлены рыбой и теперь страдают от нарушений работы мозга.

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Песчаные пляжи Южной Африки привлекают большое количество туристов во время курортного сезона в Южном полушарии летом, однако в этом году все пошло не по плану — медики то и дело фиксировали нападения тюленей на людей, пишет Daily Mail.

Известно о том, что несколько людей стали жертвами нападения тюленей в Кейптауне — здесь животное напало на нескольких взрослых, а также мальчика, играющего на мелководье. Кроме того случаи нападения также были зафиксированы на другом пляже на полуострове Кейл — здесь тюлени напали на женщину, а также попытались утащить в глубокие воды рыбака-подводника.

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Ученые были сбиты с толку таким поведением морских животных, однако после ряда исследований все же смогли понять вероятную причину странного поведения млекопитающих. Дело в том, что, как правило, тюлени не проявляют агрессии в отношении к людям, если их не провоцировать — все зафиксированные случаи нападений были неспровоцированными, а потому ученые терялись в догадках.

Исследователи также обнаружили, что в Кейптауне количество нападений морских животных увеличилось после массовой гибели тюленей на побережье. Ученые полагают, что это связано с домоевой кислотой — природным нейротоксином, который вырабатывается морскими водорослями во время цветения. Этот нейротоксин накапливается в мелких рыбах и кальмарах, после чего их съедают хищники.

Как правило, водоросли здесь цветут всего несколько недель, однако в этом году изменения климата и загрязнение внесли свои коррективы — в результате токсичное цветение, которое также называют "красным приливом", стали дольше и больше.

По словам Бретта Гласби из городского образовательного фонда "Аквариум двух океанов", из-за того, что тюлени потребляют отравленную нейротоксином рыбу, они подвергаются отравлению домоиком, одним из симптомов которого является отек головного мозга. Исследователи полагают, что часть тюленей погибла после отравления и была выброшена на берег, однако те, кому удалось выжить, столкнулись с повреждением головного мозга.

Гласби предполагает, что нападение тюленей на людей на самом деле является "оборонительным поведением" — животные страдают от невралгических повреждений, что и заставляет их бросаться на людей.

Местные власти просят отдыхающих уважительно относиться к морской дикой природе и следить за своими детьми в местах, где также могут показаться и дикие животные.

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