Буйні пацієнти. У ПАР тюлені масово нападають на людей — винні токсини, що ушкоджують мозок (відео)

Дослідники вважають, що морські тварини отруїлися рибою і тепер страждають від порушень роботи мозку.

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Піщані пляжі Південної Африки приваблюють велику кількість туристів під час курортного сезону в Південній півкулі влітку, проте цього року все пішло не за планом — медики постійно фіксували напади тюленів на людей, пише Daily Mail.

Відомо про те, що кілька людей стали жертвами нападу тюленів у Кейптауні — тут тварина напала на кількох дорослих, а також хлопчика, який грав на мілководді. Крім того, випадки нападу також були зафіксовані на іншому пляжі на півострові Кейл — тут тюлені напали на жінку, а також спробували потягнути в глибокі води рибалку-підводника.

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Вчені були спантеличені такою поведінкою морських тварин, проте після низки досліджень все ж таки змогли зрозуміти ймовірну причину дивної поведінки ссавців. Справа в тому, що, як правило, тюлені не виявляють агресії щодо людей, якщо їх не провокувати — усі зафіксовані випадки нападів були неспровокованими, а тому вчені губилися у здогадах.

Дослідники виявили, що в Кейптауні кількість нападів морських тварин збільшилася після масової загибелі тюленів на узбережжі. Вчені вважають, що це пов'язано з домоєвою кислотою — природним нейротоксином, який виробляється морськими водоростями під час цвітіння. Цей нейротоксин накопичується в дрібних рибах та кальмарах, після чого їх з'їдають хижаки.

Зазвичай водорості тут цвітуть лише кілька тижнів, проте цього року зміни клімату та забруднення внесли свої корективи — у результаті токсичні цвітіння, яке також називають "червоним припливом", стали довшими і більшими.

За словами Бретта Гласбі з міського освітнього фонду "Акваріум двох океанів", через те, що тюлені споживають отруєну нейротоксином рибу, вони зазнають отруєння домоїком, одним із симптомів якого є набряк головного мозку. Дослідники вважають, що частина тюленів загинула після отруєння та була викинута на берег, проте ті, кому вдалося вижити, зіткнулися з ушкодженням головного мозку.

Гласбі припускає, що напад тюленів на людей насправді є "оборонною поведінкою" — тварини страждають від невралгічних ушкоджень, що змушує їх кидатися на людей.

Місцева влада просить відпочивальників шанобливо ставитися до морської дикої природи і стежити за своїми дітьми в місцях, де також можуть з'явитися і дикі тварини.

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