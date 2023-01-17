Жизнь под откос. Ученые рассказали, чем на самом деле опасна прокрастинация

Исследователи полагают, что откладывание дел на потом может свидетельствовать о ряде серьезных проблем.

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Ученые выяснили, что по крайней мере половина студентов университетов прокрастинируют до уровня, который потенциально вреден для и здоровья. Более того, исследователи полагают, что это может быть не единственным результатом откладывания дел на потом, пишет Science Alert.

Еще одно исследования обнаружило связь между прокрастинацией и плохим здоровьем. Однако исследователи до сих пор не могли понять как именно это работает — приводит ли прокрастинация к ухудшению здоровья, откладывая поход к врачу на потом, или же наоборот — у них просто нет энергии для выполнения задач.

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Чтобы дать ответ на этот вопрос группа ученых из Каролинского института и Университета Софиахеммет провели лонгитюдное исследование, в котором они наблюдали за людьми в течение определенного периода времени и проводили измерения в различных точках исследования. В общей сложности исследовании приняли участие 3525 студентов из восьми университетом Стокгольма и окрестностей.

В ходе исследования, которое продлилось год, студентов попросили заполнять анкеты каждые три месяца. Спустя 9 месяцев 2587 студентов ответили на контрольный вопросник, в котором оценивались результаты в отношении здоровья.

В начале исследования ученые разделили студентов на группы в зависимости от склонности к прокрастинации. Результаты исследования показали, что 9 месяцев спустя уровень прокрастинации связан с более сильными симптомами депрессии, тревоги и стресса. Кроме того, эта группа студентов также сообщала о инвалидизирующей боли в плечах и руках, плохом качестве сна, одиночестве и финансовых трудностях. Ученые отмечают, что эти связи сохранялись, даже когда они принимали во внимание другие факторы, которые могли повлиять на результаты, в том числе возраст, пол, уровень образования, предыдущие психические и физические диагнозы.

Исследователи отмечают, что их данные не указывают на какие-либо конкретные последствия для здоровья, однако указывают на то, что прокрастинация имеет важное значение для широко спектра последствий для здоровья, как физического, так и психического, в том числе и в целом нездоровый образ жизни.

Лечение прокрастинации

Однако важно знать, что новое клиническое испытание показало, что когнитивно-поведенческая терапия эффективна в борьбе с прокрастинацией. Ученые обнаружили, что подобное лечение способно помочь пациенту преодолеть прокрастинацию:

разбивать долгосрочные цели на краткосрочные;

контролировать отвлекающие факторы (в том числе отключение телефона);

сохранять концентрацию на задаче;

работать с отрицательными эмоциями.

Исследователи отмечают, что лечение прокрастинации потребует определенных усилий и не гарантирует быстрых результатов, однако даже небольшие изменения окажут большой эффект на качество жизни пациента.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, откуда берется прокрастинация и как с ней бороться.