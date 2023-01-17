Життя під укіс. Вчені розповіли, чим насправді небезпечна прокрастинація

Дослідники вважають, що відкладення справ на потім може свідчити про низку серйозних проблем.

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Вчені з'ясували, що принаймні половина студентів університетів прокрастинують до рівня, який потенційно шкідливий для здоров'я. Понад те, дослідники вважають, що це може бути не єдиним результатом відкладення справ на потім, пише Science Alert.

Ще одне дослідження виявило зв'язок між прокрастинацією та поганим здоров'ям. Проте дослідники досі не могли зрозуміти як саме це працює — чи призводить прокрастинація до погіршення здоров'я, відкладаючи похід до лікаря на потім, чи навпаки — вони просто не мають енергії для виконання завдань.

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Щоб дати відповідь на це запитання, група вчених з Каролінського інституту та Університету Софіахеммет провели лонгітюдне дослідження, в якому вони спостерігали за людьми протягом певного періоду часу та проводили вимірювання в різних точках дослідження. Загалом дослідження взяли участь 3525 студентів з восьми університетів Стокгольма та околиць.

У процесі дослідження, яке тривало рік, студентів попросили заповнювати анкети кожні три місяці. Через 9 місяців 2587 студентів відповіли на контрольний опитувальник, у якому оцінювалися результати щодо здоров'я.

На початку дослідження вчені розділили студентів на групи залежно від схильності до прокрастинації. Результати дослідження показали, що через 9 місяців рівень прокрастинації пов'язаний з більш сильними симптомами депресії, тривоги і стресу. Крім того, ця група студентів також повідомляла про інвалідизуючий біль у плечах і руках, погану якість сну, самотність і фінансові труднощі. Вчені зазначають, що ці зв'язки зберігалися, навіть коли вони брали до уваги інші фактори, які могли вплинути на результати, зокрема вік, стать, рівень освіти, попередні психічні та фізичні діагнози.

Дослідники зазначають, що їхні дані не вказують на будь-які конкретні наслідки для здоров'я, проте вказують на те, що прокрастинація має важливе значення для широкого спектру наслідків для здоров'я, як фізичного, так і психічного, зокрема і загалом нездоровий спосіб життя.

Лікування прокрастинації

Однак важливо знати, що нове клінічне випробування показало, що когнітивно-поведінкова терапія ефективна у боротьбі з прокрастинацією. Вчені виявили, що подібне лікування здатне допомогти пацієнту подолати прокрастинацію:

розбивати довгострокові цілі на короткострокові;

контролювати фактори, що відволікають (зокрема відключення телефону);

зберігати концентрацію завдання;

працювати з негативними емоціями.

Дослідники зазначають, що лікування прокрастинації вимагатиме певних зусиль і не гарантує швидких результатів, проте навіть невеликі зміни матимуть великий ефект на якість життя пацієнта.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, звідки береться прокрастинація і як з нею боротися.