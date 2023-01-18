Около 5 тысяч лет. Древнейший религиозный текст найден в Шумере

Религия была фундаментальной частью человеческой цивилизации с незапамятных времен. На протяжении тысячелетий люди пытались понять эту таинственную вселенную через истории о божественных существах, монстрах и других сверхъестественных созданиях.

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Хотя не все религиозные или духовные общины сохранили письменные священные писания, что делает невозможным узнать, какой была первая религия в мире, историки и археологи собрали достаточное количество старых рукописей, которые дают четкое представление о том, как древние люди исповедовали религию, сообщают Grunge.

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Гимн храма Кэш

[ + – ] Гимн храма Кэш, найденный в шумерском городе Телль-Абу-Салабих, написан клинописью — формой письма, описывающей события с помощью разных рисунков на глиняных табличках Фото: Viacheslav Lopatin/Shutterstock

Текст, известный как гимн храма Кэш, датируется примерно 2600 годом до н. э., найденный в Шумере, одной из древнейших цивилизаций. Эта древняя империя начала строить религиозные постройки около 5200 года до н. э., то есть, более 7000 лет назад. Шумерам также приписывают создание древнейшей известной письменности, а также новаторские технологии, такие как орошение сельскохозяйственных культур, земледелие и даже продвижение определенных медицинских практик.

Гимн храма Кэш, найденный в шумерском городе Телль-Абу-Салабих, написан клинописью – формой письма, описывающей события с помощью разных рисунков на глиняных табличках. Текст состоял из 134 строк, разделенных на восемь разных глав, изображающих город Кэш как праведный город, находившийся близ Экура, места, где, как свидетельствуют мифы, шумерские боги собирались.

Шумерская религия

[ + – ] Шумеры считали, что боги очень похожи на нас и сильно зависят от эмоций Фото: Heritage Daily/Getty Images

Шумеры были политеистами и верили, что когда-то мир был не больше, чем океан, известный как Намму. Наму породил богов Ан и Ки, первый из которых был богом неба, а второй — богом земли. В конце концов эти божественные существа размножились и дали жизнь другим богам, таким как Энлиль, главный бог шумерского пантеона, контролировавший штормы.

Шумеры полагали, что боги очень похожи на нас и сильно зависят от эмоций. Поэтому было очень важно держать их в счастливом душевном состоянии, иначе они проклинали шумеров всевозможными природными катаклизмами, такими как наводнения, бури, засухи, голод, болезни или какие-то другие катастрофы, не поддающиеся контролю. Как следствие, жрецы пользовались большим уважением в этом обществе, и считалось, что они напрямую общаются с богами.

Боги среди людей

[ + – ] В гимне Энлиль позволил жителям Кеша построить храм, который должен был быть посвящен богине Нинхурсаг, также известной как Нинту Фото: Abbas Al Yasiri/Shutterstock

Хотя никто не знает, кто на самом деле написал гимн храму Кэшу, шумеры верили, что он дан непосредственно Нисабой, шумерской богиней литературы. Шумеры верили, что боги и богини действительно живут и живут на Земле, в построенных людьми зиккуратах. Однако миряне не имели прямого доступа к богам — это разрешалось только жрецам.

В гимне Энлиль позволил жителям Кеша построить храм, который должен был быть посвящен богине Нинхурсаг, также известной как Нинту. Она считалась богиней плодородия и гор. В тексте храм сравнивается с луной, олицетворяющей жизнь самого Шумера. На табличках также указано, где в храме будут жить боги, объясняется, как сооружение достигает небес и подземного мира, и рассказывается об Ашги, сыне Нинхурсага, который должен был защищать город.

Как поклонялись Шумеры

[ + – ] Многие храмы владели большими земельными участками, и в них работало большое количество людей из города Фото: Swisshippo/Getty Images

Еще одна деталь, освещенная в гимне храма Кеша, – это то, сколько скота должно принадлежать храму. Это имеет смысл, поскольку храмы в Шумере были не только местами поклонения — они тоже были бизнесом. Хотя существовал главный жрец, отвечавший за ублажение богам и обеспечивавший религиозное руководство для общины, был еще один человек, руководивший материально-технической частью вещей. Многие храмы владели большими земельными участками, и в них работало большое количество людей из города.

Город Кэш не был исключением, и Кешский храм собирал урожай и скот, и даже одалживал деньги определенным гражданам. Однако стать жрецом или жрицей в древнем Шумере было нелегкой задачей — от претендентов требовалось быть физически подготовленными и происходящим из богатой семьи. Важно было научиться читать и писать, поскольку именно на них возлагалось ведение значительной части юридической документации города.

Влияние на современность

[ + – ] Еще до времен Гильгамеша главный шумерский бог Энлиль разозлился на человечество, поэтому решил избавиться от него с помощью потопа Фото: Javier Cruz Acosta/Shutterstock

Религиозные верования шумеров повлияли на другие культуры, в том числе на иудаизм, христианство и ислам, даже после их упадка как царства. Одна из древних шумерских историй, Эпос о Гильгамеше, довольно похожа на историю ковчега Ноя и потопа. В первом рассказе есть мужчина по имени Утанапиштим, который в один момент почувствовал на себе гнев богов. Еще до времен Гильгамеша главный шумерский бог Энлиль разозлился на человечество, поэтому решил избавиться от него с помощью потопа. Энлиль поручает другим богам не рассказывать об этом плане ни одному смертному существу, но бог мудрости Эа находит обходной путь для этого. В частности, он рассказывает тростниковой стене план Энлиля, говоря достаточно громко, чтобы Утанапиштим, находившийся в это время неподалеку, мог услышать сообщение.

Эа приказывает Утанапиштиму построить лодку, наполненную всевозможными разными богатствами — а также животными и семенами — для восстановления мира после грядущего апокалипсиса Энлиля. В конце концов Энлиль и боги прекращают свой террор после того, как Утанапиштим приносит им жертвы. Еще интереснее, что в Свитках Мертвого моря, одних из древнейших библейских текстов, когда-либо найденных, есть великан из Книги Еноха, по имени Гильгамеш. Несомненно, самая древняя в мире цивилизация и ее религиозная система все еще создают волновые эффекты через нашу культуру в современном мире, что делает изучение этих народов чрезвычайно важным.

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