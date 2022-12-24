Месопотамская Нисаба. Парфюмеры в Турции воспроизвели 3200-летние духи из колыбели цивилизаций

Группа парфюмеров объединилась, чтобы воссоздать аромат изготовленный 3200 лет назад и происходящий с места, известного как колыбель цивилизации.

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Парфюмеры пытались воспроизвести древнюю месопотамскую парфюмерную формулу, в которой использовали растения, эндемичные для региона Месопотамии, пишет Ancient Origins.

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Это уже второй раз проводится такая выставка месопотамских ароматов. Первая прошла в начале этого года в турецком городе Шанлиурфа. Диярбакыр был одним из немногих мест в древности, где процветала культура запахов и благовоний. Фактически это была решающая остановка для того, что стало древним маршрутом распространения ароматов.

По словам губернатора провинции Диярбакыр Эфкана Алы, в программе приняли участие парфюмеры и специалисты по ароматам. На выставке представили реконструкции флаконов для духов тысячелетней давности, а посетителям даже представили образец этих древних месопотамских ароматов.

[ + – ] Они воспроизвели не только древние месопотамские духи, но и флаконы для них Фото: gal2007 / Adobe Stock

Почему Нисаба? История названия древних месопотамских духов

Созданные из растений, происходящие из региона Верхней Месопотамии, духи получили название Nisaba в честь месопотамской богини зерна и письменности. Нисаба – одна из древнейших шумерских богинь, чье имя фигурирует в письменности. Хотя она уступила свое место после старовавилонского периода Набу, новому богу-писарю и покровителю мудрости и наук, ее имя продолжало появляться в древних месопотамских письменных источниках.

По словам одного из ведущих парфюмеров и специалистов по ароматам, связанным с проектом, Бихтер Тюркан Эргюль, они назвали духи "Месопотамская Нисаба — богиня зерна, земли и знаний", ведь зерно происходит из земли.

[ + – ] Изображение богини Нисабы в Пергамском музее в Германии Фото: Wolfgang Sauber / CC BY-SA 1.0

Диярбакыр и древняя торговля ароматами

Диярбакыр расположен в Месопотамском бассейне. Он был домом для многих древних цивилизаций, в частности, шумерской, ассирийской, вавилонской и хеттской. Также здесь был основной центр производства благовоний и жизненно важная остановка для торговцев парфюмериями на древних путях торговли ароматами, которые соединяли Индию и Аравию с Месопотамией, Сирией, Израилем, Египтом, Грецией и Римом.

Древние месопотамские духи разлили в специальные стеклянные и керамические емкости. На выставке представили реконструкции ароматических флаконов и емкостей, найденных во время раскопок на территории 3000-летнего замка Зерзеван между городами Диярбакыр и Мардин. Когда-то он был поселением времен Римской империи.

Современное воспроизведение старинного аромата

Проект охватывал многие исследования точных древних процессов, которые использовались для получения ароматов. Их позже адаптировали к лабораторным технологиям. Так же довольно непростой задачей было идентифицировать растения, из которых изготовляли месопотамские духи.

"Вместе с командой наших экспертов мы исследовали культуру ароматов, в том числе районы, где их производили и использовали", — объясняет Эргюль о долгом кропотливом процессе. По ее словам, они знают, что эти растения растут на месопотамских землях, однако нет уверенности, что это те растения.

"Мы пытались перенести давние традиции в наше время. Теперь их будут производить и в Европе, и в других странах. Аромат, рожденный на наших землях, и в дальнейшем будет наполнять мир гордостью, которой он заслуживает", продолжает она.

[ + – ] История духов

Воспроизведение флаконов для духов было еще одним важным нюансом, который пришлось учесть команде. По словам археологов, они сделали точные копии подлинников и открыли выставку, посвященную Месопотамии и Анатолии.

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