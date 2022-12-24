Месопотамская Нисаба. Парфюмеры в Турции воспроизвели 3200-летние духи из колыбели цивилизаций
Группа парфюмеров объединилась, чтобы воссоздать аромат изготовленный 3200 лет назад и происходящий с места, известного как колыбель цивилизации.
Парфюмеры пытались воспроизвести древнюю месопотамскую парфюмерную формулу, в которой использовали растения, эндемичные для региона Месопотамии, пишет Ancient Origins.
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Это уже второй раз проводится такая выставка месопотамских ароматов. Первая прошла в начале этого года в турецком городе Шанлиурфа. Диярбакыр был одним из немногих мест в древности, где процветала культура запахов и благовоний. Фактически это была решающая остановка для того, что стало древним маршрутом распространения ароматов.
По словам губернатора провинции Диярбакыр Эфкана Алы, в программе приняли участие парфюмеры и специалисты по ароматам. На выставке представили реконструкции флаконов для духов тысячелетней давности, а посетителям даже представили образец этих древних месопотамских ароматов.
Почему Нисаба? История названия древних месопотамских духов
Созданные из растений, происходящие из региона Верхней Месопотамии, духи получили название Nisaba в честь месопотамской богини зерна и письменности. Нисаба – одна из древнейших шумерских богинь, чье имя фигурирует в письменности. Хотя она уступила свое место после старовавилонского периода Набу, новому богу-писарю и покровителю мудрости и наук, ее имя продолжало появляться в древних месопотамских письменных источниках.
По словам одного из ведущих парфюмеров и специалистов по ароматам, связанным с проектом, Бихтер Тюркан Эргюль, они назвали духи "Месопотамская Нисаба — богиня зерна, земли и знаний", ведь зерно происходит из земли.
Диярбакыр и древняя торговля ароматами
Диярбакыр расположен в Месопотамском бассейне. Он был домом для многих древних цивилизаций, в частности, шумерской, ассирийской, вавилонской и хеттской. Также здесь был основной центр производства благовоний и жизненно важная остановка для торговцев парфюмериями на древних путях торговли ароматами, которые соединяли Индию и Аравию с Месопотамией, Сирией, Израилем, Египтом, Грецией и Римом.
Древние месопотамские духи разлили в специальные стеклянные и керамические емкости. На выставке представили реконструкции ароматических флаконов и емкостей, найденных во время раскопок на территории 3000-летнего замка Зерзеван между городами Диярбакыр и Мардин. Когда-то он был поселением времен Римской империи.
Современное воспроизведение старинного аромата
Проект охватывал многие исследования точных древних процессов, которые использовались для получения ароматов. Их позже адаптировали к лабораторным технологиям. Так же довольно непростой задачей было идентифицировать растения, из которых изготовляли месопотамские духи.
"Вместе с командой наших экспертов мы исследовали культуру ароматов, в том числе районы, где их производили и использовали", — объясняет Эргюль о долгом кропотливом процессе. По ее словам, они знают, что эти растения растут на месопотамских землях, однако нет уверенности, что это те растения.
"Мы пытались перенести давние традиции в наше время. Теперь их будут производить и в Европе, и в других странах. Аромат, рожденный на наших землях, и в дальнейшем будет наполнять мир гордостью, которой он заслуживает", продолжает она.
Воспроизведение флаконов для духов было еще одним важным нюансом, который пришлось учесть команде. По словам археологов, они сделали точные копии подлинников и открыли выставку, посвященную Месопотамии и Анатолии.
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