Месопотамська Нісаба. Парфумери в Туреччині відтворили 3200-річні парфуми з колиски цивілізацій

Група парфумерів об'єдналася, щоб відтворити аромат виготовлений 3200 років тому і який походить з місця, відомого як колиска цивілізації

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Парфумери намагалися відтворити давню месопотамську парфумерну формулу, в якій використовували рослини, ендемічних для регіону Месопотамії, пише Ancient Origins.

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Це вже вдруге проводять таку виставку месопотамських ароматів повідомляє Hurriyet Daily News. Перша відбулася на початку цього року у турецькому місті Шанлиурфа. Діярбакир був одним з небагатьох місць у давнину, де процвітала культура запахів та пахощів. Фактично, це була вирішальна зупинка для того, що стало стародавнім маршрутом поширення ароматів.

За словами губернатора провінції Діярбакир Ефкана Али, у програмі взяли участь парфумери та фахівці з ароматів. На виставці представили реконструкції флаконів для парфумів тисячолітньої давнини, а відвідувачам навіть презентували зразок цих стародавніх месопотамських пахощів.

[ + – ] Вони відтворили не тільки стародавні месопотамські парфуми, але й флакони для них Фото: gal2007 / Adobe Stock

Чому Нісаба? Історія назви стародавніх месопотамських парфумів

Створені з рослин, що походять з регіону Верхньої Месопотамії, парфуми отримали назву Nisaba на честь месопотамської богині зерна і писемності. Нісаба — одна з найдавніших шумерських богинь, чиє ім'я фігурує в писемності. Хоча вона поступилася своїм місцем після старовавилонського періоду Набу, новому богу-писарю і покровителю мудрості та наук, її ім'я продовжувало з'являтися в стародавніх месопотамських письмових джерелах.

За словами однієї з провідних парфумерів та фахівців з ароматів, пов'язаних з проєктом, Біхтер Тюркан Ергюль, вони назвали парфуми "Месопотамська Нісаба — богиня зерна, землі та знань", адже зерно походить із землі.

[ + – ] Зображення богині Нісаби в Пергамському музеї в Німеччин Фото: Wolfgang Sauber / CC BY-SA 1.0

Діярбакир і стародавня торгівля ароматам

Діярбакир розташований у Месопотамському басейні. Він був домом для багатьох стародавніх цивілізацій, зокрема шумерської, ассирійської, вавилонської та хетської. Також тут був основний центр виробництва пахощів і життєво важлива зупинка для торговців парфумами на стародавніх шляхах торгівлі ароматами, які з'єднували Індію та Аравію з Месопотамією, Сирією, Ізраїлем, Єгиптом, Грецією та Римом.

Стародавні месопотамські парфуми розлили у спеціальні скляні та керамічні місткості. На виставці представили реконструкції ароматичних флаконів та місткостей, знайдених під час розкопок на території 3000-річного замку Зерзеван, що між містами Діярбакир та Мардін. Колись він був поселенням часів Римської імперії.

Сучасне відтворення старовинного аромату

Проєкт охоплював багато досліджень точних стародавніх процесів, які використовували для отримання ароматів. Їх пізніше адаптували до лабораторних технологій. Так само досить непростим завданням було ідентифікувати рослини, з яких виготовляли месопотамські парфуми.

"Разом з командою наших експертів ми досліджували культуру ароматів, зокрема райони, де їх виробляли та використовували", — пояснює Ергюль про довгий кропіткий процес. За її словами, вони знають, що ці рослини ростуть на месопотамських землях, однак нема певності, що це самі ті рослини.

"Ми намагалися перенести давні традиції в наш час. Тепер їх виготовлятимуть і в Європі, і в інших країнах. Аромат, народжений на наших землях, і надалі наповнюватиме світ гордістю, на яку він заслуговує", продовжує вона.

[ + – ] Історія парфумів

Відтворення флаконів для парфумів було ще одним важливим нюансом, який довелося врахувати команді. За словами археологів, вони зробили точні копії оригіналів і відкрили виставку, присвячену Месопотамії та Анатолії.

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