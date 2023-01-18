Излечение от гипертонии. Исследователи нашли взаимосвязь высокого давления и узла в надпочечниках

Врачи провели исследование с использованием нового типа компьютерной томографии для освещения крошечных узелков в надпочечниках и лечения высокого кровяного давления путем их удаления.

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Опубликованное исследование решает 60-летнюю проблему обнаружения узелков, вырабатывающих гормоны, без сложного катетерного исследования, которое доступно только в некоторых больницах и часто проходит неудачно. Исследование также показало, что в сочетании с анализом мочи сканирование выявляет группу пациентов, которые полностью выздоравливают после лечения и больше не нуждаются в медикаментозной терапии, пишет PsyBlog.

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Для исследования 128 человек были просканированы после того, как врачи обнаружили, что их гипертония (высокое кровяное давление) была вызвана стероидным гормоном альдостероном. Сканирование показало, что у двух третей пациентов с повышенной секрецией альдостерона гормон возник из доброкачественного узла только в одном из надпочечников, который можно было безопасно удалить.

При сканировании используется короткодействующая доза радиоактивного красителя, который "прилипает" только к узлу, вырабатывающему альдостерон. Альдостерон заставляет соль задерживаться в организме, повышая кровяное давление. Пациенты с избыточным уровнем альдостерона в крови устойчивы к лечению широко используемыми препаратами от гипертонии и имеют повышенный риск сердечных приступов и инсультов.

Сканирование с помощью красителя было таким же точным, как старый катетерный тест, но быстрым, безболезненным и технически успешным для каждого пациента. До сих пор катетерный тест не мог предсказать, какие пациенты полностью излечатся от гипертонии путем хирургического удаления железы.

Профессор Моррис Браун, соавтор исследования и профессор эндокринной гипертензии в Лондонском университете королевы Марии, сказал: "Эти узелки, продуцирующие альдостерон, очень маленькие, и их легко не заметить при обычной компьютерной томографии. Когда они светятся в течение нескольких минут после нашей инъекции, они выявляются как очевидная причина гипертонии, которую затем часто можно вылечить. До сих пор 99% случаев просто не диагностируются из-за сложности и недоступности тестов. Надеюсь, это скоро изменится".

Профессор Уильям Дрейк, соавтор исследования и профессор клинической эндокринологии Лондонского университета королевы Марии, сказал: "Это исследование стало результатом многолетней напряженной работы и сотрудничества между учеными. Большая часть инициативы и энергии "на местах" исходила от талантливых научных сотрудников, которые, помимо выполнения этой инновационной работы, самоотверженно отдавали свое время и энергию во время национальной чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией. Будущее исследований в этой области в надежных руках".

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