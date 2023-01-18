Лікування гіпертонії. Дослідники знайшли взаємозв'язок високого тиску та вузла у надниркових залозах

Лікарі провели дослідження з використанням нового типу комп'ютерної томографії для освітлення крихітних вузликів у надниркових залозах та лікування високого кров'яного тиску шляхом їх видалення.

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Опубліковане дослідження вирішує 60-річну проблему виявлення вузликів, які виробляють гормони, без складного катетерного дослідження, яке доступне лише в деяких лікарнях і часто проходить невдало. Дослідження також показало, що у поєднанні з аналізом сечі сканування виявляє групу пацієнтів, які повністю одужують після лікування та більше не потребують медикаментозної терапії, пише PsyBlog.

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Для дослідження 128 осіб було проскановано після того, як лікарі виявили, що їхня гіпертонія (високий кров'яний тиск) була викликана стероїдним гормоном альдостероном. Сканування показало, що у двох третин пацієнтів із підвищеною секрецією альдостерону гормон виник із доброякісного вузла лише в одній з надниркових залоз, який можна було безпечно видалити.

При скануванні використовується короткодіюча доза радіоактивного барвника, який прилипає тільки до вузла, що виробляє альдостерон. Альдостерон змушує сіль затримуватись в організмі, підвищуючи кров'яний тиск. Пацієнти з надлишковим рівнем альдостерону в крові стійкі до лікування препаратами, що широко використовуються від гіпертонії, і мають підвищений ризик серцевих нападів та інсультів.

Сканування за допомогою барвника було таким самим точним, як старий катетерний тест, але швидким, безболісним і технічно успішним для кожного пацієнта. Досі катетерний тест було передбачити, які пацієнти повністю вилікуються від гіпертонії шляхом хірургічного видалення залози.

Професор Морріс Браун, співавтор дослідження та професор ендокринної гіпертензії в Лондонському університеті королеви Марії, сказав: "Ці вузлики, які продукують альдостерон, дуже маленькі, і їх легко не помітити при звичайній комп'ютерній томографії. Коли вони світяться протягом декількох хвилин після нашої ін'єкції, вони виявляються як очевидна причина гіпертонії, яку потім часто можна вилікувати. Досі 99% випадків просто не діагностуються через складність та недоступність тестів. Сподіваюся, це скоро зміниться”.

Професор Вільям Дрейк, співавтор дослідження та професор клінічної ендокринології Лондонського університету королеви Марії, сказав: "Це дослідження стало результатом багаторічної напруженої роботи та співпраці між вченими. Більшість ініціативи та енергії "на місцях" виходила від талановитих науковців, які, крім виконання цієї інноваційної роботи, самовіддано віддавали свій час та енергію під час національної надзвичайної ситуації, пов'язаної з пандемією. Майбутнє досліджень у цій галузі у надійних руках”.

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