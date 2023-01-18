Путешествие дьяволов. Ученые подтвердили первую в мире международную миграцию рифовых скатов

Исследователи обнаружили дьявольских скатов в месте, которое казалось непригодным для их жизни.

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Ежегодно ученые наблюдают за миграцией серебристых сардин на трассе Sardine Run, которая проходит вдоль Дикого побережья Восточно-Капской провинции Южной Африки. Этот год не стал исключением, однако в этот раз ученые заметили нечто странное, пишет Forbes.

По словам пилота и полевого исследователя Фонда морской мегафауны (MMF) Джаннемана Конради, они с коллегами были сильно удивлены, увидев в этом месте рифового ската манта (Mobula alfredi), которому, казалось бы, тут совсем не место. Изначально ученые предположили, что им встретился одиночный хищник, однако все изменилось, когда они стали замечать все больше рифовых мант — оказалось, что этот регион, вероятно, является их новым домом. Любопытно, что все встреченные исследователями особи были не более двух метров в длину.

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По словам Конради, они с коллегами изучают дьявольских скатов уже более 20 лет и обнаружили, что эти гигантские скаты похоже способны успешно перемещаться на весьма большие расстояния. Ученые использовали долгосрочный мониторинг и фотоматериалы, чтобы найти первые свидетельства связи между скоплениями рифовых манта в Южной Африке и на юге Мозамбика. По сути, данное исследование позволило расширить южный ареал обитания рифовых манта в Африке и соединило одну из самых долго исследованных популяций дьявольских скатов на юге Мозамбика, которая также считается крайне уязвимой, с объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО Исимангалисо в Южной Африке.

По словам одного из кураторов проекта MMF Андреа Маршалла, рифовые манты являются очень мобильным видом и способны перемещаться на большие расстояния, а следовательно международная миграция этого вида была лишь вопросом времени. Ученые рады, что теперь, наконец-то, им удалось это подтвердить. Ученые отмечают, что данное открытие является важным, потому что они демонстрируют необходимость совместного управления между соседними странами.

[ + – ] Известные открытия включают большие расстояния, которые эти скаты манта преодолели Фото: Marine Megafauna Foundation

Исследователи также отмечают, что одну из ключевых ролей в данном исследовании сыграли дайверы, потому что они постоянно выкладывали фото мант в Южной Африке, в результате чего ученым удалось создать обширную онлайн-базу данных скатов с открытым доступом. Ученые отмечают, что первые два трансграничных перемещения дьявольских скатов были обнаружены именно благодаря этой базе данных.

Так, например с помощью фото ученые смогли отследить путешествие ската между Заворой в Южном Мозамбике и заливом Содваа — общий путь составил 870 километров, а также путешествие другого ската, который преодолел расстояние между пляжем Тофо (Мозамбик) и Залив Содвана (Жюжная Африка) менее чем за 301 день, общим расстоянием около 500 километров.

По словам ученой из Кейптаунского университета Мишель Капентер, Южная Африка долгое время являлась недостающей частью головоломки захватывающей жизни скатов манты, но похоже, теперь ученые смогут изучить картину в целом. Далее исследователям предстоит изучить и понять, как манта обитают на этой территории, которая казалась не пригодной для их жизни.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили самую большую популяцию гигантских океанических скатов.