Подорож дияволів. Вчені підтвердили першу у світі міжнародну міграцію рифових скатів

Дослідники виявили диявольських скатів у місці, яке здавалося непридатним для їхнього життя.

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Щорічно вчені спостерігають за міграцією сріблястих сардин на трасі Sardine Run, яка проходить вздовж Дикого узбережжя Східно-Капської провінції Південної Африки. Цей рік не став винятком, проте цього разу вчені помітили щось дивне, пише Forbes.

За словами пілота і польового дослідника Фонду морської мегафауни (MMF) Джаннемана Конраді, вони з колегами були сильно здивовані, побачивши тут рифового ската манта (Mobula alfredi), якому, здавалося б, тут зовсім не місце. Спочатку вчені припустили, що їм зустрівся одиночний хижак, проте все змінилося, коли вони стали помічати все більше рифових мант — виявилося, що цей регіон, імовірно, є новим домом. Цікаво, що всі зустрінуті дослідниками особини були не більше двох метрів завдовжки.

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За словами Конраді, вони з колегами вивчають диявольських скатів вже понад 20 років і виявили, що ці гігантські скати, схоже, здатні успішно переміщатися на великі відстані. Вчені використали довгостроковий моніторинг та фотоматеріали, щоб знайти перші свідчення зв'язку між скупченнями рифових манта у Південній Африці та на півдні Мозамбіку. По суті, це дослідження дозволило розширити південний ареал проживання рифових манта в Африці і поєднало одну з найдослідженіших популяцій диявольських скатів на півдні Мозамбіку, яка також вважається вразливою, з об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Ісімангалісо в Південній.

За словами одного з кураторів проєкту MMF Андреа Маршалла, рифові манти є дуже мобільним виглядом і здатні пересуватися на великі відстані, а відтак міжнародна міграція цього виду була лише питанням часу. Вчені раді, що нарешті їм вдалося це підтвердити. Науковці зазначають, що це відкриття є важливим, тому що вони демонструють необхідність спільного управління між сусідніми країнами.

[ + – ] Відомі відкриття включають великі відстані, які ці скати манта подолали Фото: Marine Megafauna Foundation

Дослідники також зазначають, що одну з ключових ролей у даному дослідженні зіграли дайвери, тому що вони постійно викладали фото мант у Південній Африці, внаслідок чого вченим вдалося створити велику онлайн-базу даних скатів з відкритим доступом. Вчені зазначають, що перші два транскордонні переміщення диявольських скатів були виявлені саме завдяки цій базі даних.

Так, наприклад, за допомогою фото вчені змогли відстежити подорож ската між Заворою в Південному Мозамбіку та затокою Содваа — загальний шлях склав 870 кілометрів, а також подорож іншого ската, який подолав відстань між пляжем Тофо (Мозамбік) та Затокою Содвана (Південна Африка) менше ніж за 301 день загальною відстанню близько 500 кілометрів.

За словами вченої з Кейптаунського університету Мішель Капентер, Південна Африка довгий час була недостатньою частиною головоломки захоплюючого життя скатів манта, але, схоже, тепер вчені зможуть вивчити загальну картину. Далі дослідникам доведеться вивчити і зрозуміти, як манти живуть на цій території, яка здавалася непридатною для їхнього життя.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили найбільшу популяцію гігантських океанічних скатів.