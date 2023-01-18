Выиграл в генетическую лотерею. Ученые рассказали, мужчин какого телосложения предпочитают женщины

Исследователи выяснили какое телосложение привлекает женщин и кому из мужчин не повезло.

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Ранее опросы показывали, что женщин привлекает так называемое "dad bod" ("отцовское тело"), которое предполагает наличие животика. Однако у ученых плохие новости — такое телосложение уже не в тренде, пишет Daily Mail.

Новые исследования показывают, что мужчины, которые хотят быть привлекательными в глазах женщин, должны наращивать мышцы вокруг груди и бицепсов. Однако, увы, даже это сработает не для всех.

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Ученые из Университета Британской Колумбии провели новое исследовании и предполагают, что признаком привлекательности в глазах женщин является более высокое "отношение плеч к талии" (SHR), то есть когда окружность плеч превышает окружность талии.

Тем не менее ученые считают, что в некоторых случаях даже это не станет преимуществом — исследование показало, что даже высокий SHR не поможет невысоким мужчинам. Отметим, что высокий SHR является "признаком полового диморфизма", то есть он наблюдается преимущественно у мужчин, а не женщин в качестве способа привлечь противоположный пол.

По словам ведущего автора исследования Фарида Пажухи, результаты исследования свидетельствуют о том, что восприятие женщинами мужской привлекательности и мужественности влияли и взаимодействовали с ростом SHR. Более того, более высоки и широкоплечие мужчины, особенно когда эти две черты сочетаются, считаются наиболее притягательными для женщин

Однако Пажухи с коллегами решили не останавливаться на достигнутом и хотели рассмотреть, как разный рост и SHR влияют на то, насколько привлекательными мужчины будут казаться для женщин.

В исследовании приняли участие 659 гетеросексуальных женщин из США в возрасте от 18 до 83 лет. В ходе исследования участницам предложили рассмотреть изображения мужских тел ростом от 160 до 190 сантиметров и тремя уровнями SHR — маленьким, средним и большим.

Отметим, что участницам не показывали тела мужчин во плоти, а предложили рассмотреть изображения мужчин либо в виде силуэтов, либо в более детальных цветных изображениях рядом с женской фигурой для сравнения. Затем каждую из участниц попросили оценить каждую фигуру в трех категориях:

привлекательность; мужественность; боевые способности.

В целом исследователи обнаружили, что женщины считали привлекательными более высоких мужчин с большим SHR, а также они казались более мужественными и лучшими с точки зрения боевых способностей.

По словам Пажухи, они с коллегами обнаружили, что женщины предпочитают высоких и широкоплечих мужчин, а в генетической лотерее побеждают те, кто обладает сразу двумя этими качествами. Однако исследователи также обнаружили, что рост влияет на степень привлекательности мужчин более сложным образом.

Ученые обнаружили, что широкие плечи считались более привлекательными для высоких мужчин, однако они же считались менее привлекательными для более низких мужчин. Другими словами, широкие плечи не являются гарантией привлекательности для низких мужчин. Результаты исследования фактически подтверждают утверждение о том, что рост играет важную роль для женщин при выборе партнера, а для мужчин — при попытке привлечь женщину.

Отметим, что такое предположение было выдвинуто еще в 2002 году, после исследования, которое показало, что высокие мужчины более успешны в поиске постоянных партнеров. Тогда исследователи предположили, что рост мужчины является сигналом "биологического качества" и сигнализирует о лучшей физической форме, здоровье и привлекательности.

К слову, с точки зрения женской привлекательности в восприятии мужчин называется "отношение талии к бедрам" (WHR). Ученые обнаружили, что мужчины биологически запрограммированы на то, чтобы считать более низкий WHR, когда талия значительно уже бедер, более привлекательным.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, почему избегают серьезных отношений женщины и мужчины.