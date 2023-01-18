Виграв у генетичну лотерею. Вчені розповіли, чоловікам якої статури віддають перевагу жінки

Дослідники з'ясували, яка статура приваблює жінок і кому з чоловіків не пощастило.

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Раніше опитування показували, що жінок приваблює так зване "dad bod" ("батьківське тіло"), яке передбачає наявність живота. Проте у вчених погані новини — така статура вже не в тренді, пише Daily Mail.

Нові дослідження показують, що чоловіки, які хочуть бути привабливими в очах жінок, мають нарощувати м'язи навколо грудей та біцепсів. Однак, на жаль, це навіть спрацює не для всіх.

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Вчені з Університету Британської Колумбії провели нове дослідження та припускають, що ознакою привабливості в очах жінок є більш високе "ставлення плечей до талії" (SHR), тобто коли коло плечей перевищує коло талії.

Проте вчені вважають, що в деяких випадках це навіть не стане перевагою — дослідження показало, що навіть високий SHR не допоможе невисоким чоловікам. Зазначимо, що високий SHR є "ознакою статевого диморфізму", тобто він спостерігається переважно у чоловіків, а не жінок як спосіб залучити протилежну стать.

За словами провідного автора дослідження Фаріда Пажухи, результати дослідження свідчать про те, що сприйняття жінками чоловічої привабливості та мужності впливали та взаємодіяли зі зростанням SHR. Більше того, високі і широкоплечі чоловіки, особливо коли ці дві риси поєднуються, вважаються найбільш привабливими для жінок.

Однак Пажухи з колегами вирішили не зупинятися на досягнутому та хотіли розглянути, як різний зріст та SHR впливають на те, наскільки привабливими чоловіки здаватимуться для жінок.

У дослідженні взяли участь 659 гетеросексуальних жінок із США віком від 18 до 83 років. У ході дослідження учасницям запропонували розглянути зображення чоловічих тіл зростом від 160 до 190 сантиметрів та трьома рівнями SHR – маленьким, середнім та великим.

Зазначимо, що учасницям не показували тіла чоловіків у плоті, а запропонували розглянути зображення чоловіків або у вигляді силуетів, або у детальніших кольорових зображеннях поруч із жіночою фігурою для порівняння. Потім кожну з учасниць попросили оцінити кожну фігуру у трьох категоріях:

привабливість; мужність; бойові здібності.

Загалом дослідники виявили, що жінки вважали привабливими більш високих чоловіків з більшим SHR, а також вони здавалися мужнішими та кращими з погляду бойових здібностей.

За словами Пажухи, вони з колегами виявили, що жінки віддають перевагу високим і широкоплечим чоловікам, а в генетичній лотереї перемагають ті, хто має відразу дві ці якості. Однак дослідники також виявили, що зріст впливає на ступінь привабливості чоловіків складнішим чином.

Вчені виявили, що широкі плечі вважалися привабливішими для високих чоловіків, проте вони ж вважалися менш привабливими для нижчих чоловіків. Іншими словами, широкі плечі не є гарантією привабливості для низьких чоловіків. Результати дослідження фактично підтверджують твердження, що зріст відіграє важливу роль для жінок при виборі партнера, а для чоловіків — при спробі залучити жінку.

Зазначимо, що таке припущення було висунуто ще у 2002 році, після дослідження, яке показало, що високі чоловіки успішніші у пошуку постійних партнерів. Тоді дослідники припустили, що зріст чоловіка є сигналом "біологічної якості" і сигналізує про кращу фізичну форму, здоров'я та привабливість.

До речі, з погляду жіночої привабливості у сприйнятті чоловіків називається "ставлення талії до стегон" (WHR). Вчені виявили, що чоловіки біологічно запрограмовані на те, щоб вважати нижчий WHR, коли талія значно вужче стегон, більш привабливим.

Раніше Фокус писав про те, що вчені з'ясували, чому уникають серйозних стосунків жінки та чоловіки.