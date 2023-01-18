С клювом и идеально ровной дырой в черепе. В Великобритании нашли мертвого "инопланетянина" (фото)

Местный житель уверяет, что это нечто вышло из воды и не принадлежит ни к одному земному виду. Ученые — сомневаются.

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Необычную находку обнаружил 41-летний местный житель Бен Лэндрикомб на пляже в Терлстоун Бич, Девон (Великобритания). Он как раз отправился на прогулку со своим псом Смоки, когда тот обнаружил нечто странное в траве, пишет Daily Star.

Бен отмечает, что его дом находится всего в 20 минутах от Терлстоун Бич, на юге Девона, а потому они с питомцем часто приходят сюда на прогулку — подышать свежим воздухом, покупаться и просто поиграть в мяч. Так было и в этот раз.

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Вблизи пляжа располагается участок с высокой травой, куда и укатился мяч во время игры — пес побежал за ним и пропал на долгое время. Лэндрикомб пошел искать своего питомца и наткнулся на нечто неожиданное — оказалось Смоки нашел останки, которые, как предполагает Бен, принадлежат ни кому иному, как инопланетянину. Мужчина предполагает, что это существо появилось из воды и пролежало на берегу какое-то время.

[ + – ] У странного существа также был клюв Фото: Daily Star Online

Британец отмечает, что несмотря на размеры тела и степень его разложения он не почувствовал никакого неприятного запаха. Кроме того, он обнаружил, что существо было весьма внушительных размеров, имело клюв, а на том, что предположительно является его черепом, виднелась идеально ровная дыра. Мужчина отмечает, что данное существо вовсе не похоже на какое-либо земное животное, а потому предполагает, что ему "посчастливилось" обнаружить следы внеземной жизни.

Впрочем, исследователи настроены более скептично, хотя и не могут назвать каким животным могло бы быть это существо, даже предположительно. Так, по словам американского геофизика Рози Мур, по одним только фото крайне сложно понять, какие именно существо на нем изображено.

[ + – ] Ученые не знают, кем могло быть это существо Фото: Daily Star Online

В то же время преподаватель морской биологии доктор Бенджамин Чиотти из местного Плимутского университета предположил, что Бен обнаружил на берегу какую-то "большую мертвую птицу".

Старший преподаватель морской биологии Эксетерского университета доктор Крис Лэйнг также не смог предположить, что это за существо, однако отметил, что если оно "было выброшено на берег", то местным жителям следует незамедлительно сообщить об этом в местную сеть по выбросам на берег.

Ранее Фокус писал о щупальце Ктулху или пенисе кита — странная находка на австралийском пляже взбудоражила мир.