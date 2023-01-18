З дзьобом та ідеально рівною діркою в черепі. У Великій Британії знайшли мертвого "інопланетянина" (фото)

Місцевий мешканець запевняє, що це щось вийшло з води і не належить до жодного земного вигляду. Вчені сумніваються.

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Незвичайну знахідку помітив 41-річний місцевий житель Бен Лендрікомб на пляжі у Терлстоун Біч, Девон (Велика Британія). Він якраз вирушив на прогулянку зі своїм псом Смокі, коли той знайшов щось дивне у траві, пише Daily Star.

Бен зазначає, що його будинок знаходиться всього за 20 хвилин від Терлстоун Біч, на півдні Девона, а тому вони з вихованцем часто приходять сюди на прогулянку — подихати свіжим повітрям, купуватися і просто пограти в м'яч. Так було й цього разу.

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Поблизу пляжу розташовується ділянка з високою травою, куди й покотився м'яч під час гри — пес побіг за ним і зник на довгий час. Лендрікомб пішов шукати свого вихованця і натрапив на щось несподіване — з'ясувалося Смокі знайшов рештки, які, як припускає Бен, належать нікому іншому, як інопланетянину. Чоловік припускає, що ця істота з'явилася з води і пролежала на березі якийсь час.

[ + – ] У дивної істоти також був дзьоб Фото: Daily Star Online

Британець зазначає, що незважаючи на розміри тіла та ступінь його розкладання, він не відчув ніякого неприємного запаху. Крім того, він з'ясував, що істота була дуже значних розмірів, мала дзьоб, а на тому, що імовірно є його черепом, виднілася ідеально рівна діра. Чоловік зазначає, що ця істота зовсім не схожа на якусь земну тварину, а тому припускає, що їй "пощастило" помітити сліди позаземного життя.

Утім, дослідники налаштовані скептичніше, хоча й не можуть назвати якоюсь твариною могла б бути ця істота, навіть імовірно. Так, за словами американського геофізика Розі Мур, за одними лише фото вкрай складно зрозуміти, які саме істота на ньому зображена.

[ + – ] Учені не знають, ким могла бути ця істота Фото: Daily Star Online

Водночас викладач морської біології доктор Бенджамін Чіотті з місцевого Плімутського університету припустив, що Бен помітив на березі якогось "великого мертвого птаха".

Старший викладач морської біології Ексетерського університету доктор Кріс Лейнг також не зміг припустити, що це за істота, проте зазначив, що якщо вона "була викинута на берег", то місцевим жителям варто негайно повідомити про це місцеву мережу з викидів на берег.

Раніше Фокус писав про щупальця Ктулху чи пеніс кита — дивна знахідка на австралійському пляжі розбурхала світ.