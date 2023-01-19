Знаменитая сказка "Красавица и Чудовище" основана на реальных событиях: как это было

Если у знаменитой сказки, которая имеет много киноадаптаций, счастливый конец, то в реальности это была трагическая история.

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Многим знакома история о Красавице и Чудовище, которая стала известна всему миру благодаря многочисленным экранизациям, из которых наиболее известны работы компании "Disney". Например, это касается мультфильма 1991 года и фильма 2017 года. Но оказывается эта сказка основана на рольных событиях. И если у сказки был счастливый конец, то в реальности это была трагическая история, пишет Ancient Origins.

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Впервые сказка "Красавица и Чудовище" (в оригинале она называется La Belle et la Bête) была опубликована во Франции в 1740 году. Многие ученые считают, что эта сказочная история была основана на реальной жизни человека по имени Петрус Гонсалвус (на испанский манер его называли Педро Гонсалес). Если точнее, то на истории его жизни и женитьбы на красивой молодой женщине по имени Катрин.

[ + – ] Портрет Петруса Гонсалвуса Фото: Ancient Origins

Этот "дикарь", как его называли, родился на острове Тенерифе в 1537 году, а уже через 10 лет его "подарили" королю Франции Генриху II для различения двора вместе с людьми-карликами и шутами. Гонсалвус считался невиданной диковинкой из-за своего редкого заболевания, которое в 16 веке еще не было известно. Сейчас эта очень редкая болезнь известна ученым и называется гипертрихоз или "синдром оборотня". В результате этой болезни лицо человек, а также его тело покрывается лишним обильным волосяным покровом. То есть волосы растут там в большом количестве, где их не должно быть.

Хотя Гонсалвус и считался "дикарем" и "зверем", король Генрих II оценил его достаточно высокий уровень интеллекта и дал до этого безымянному человеку имя. Позже Гонсалвусу удалось получить хорошее образование, он выучил 3 языка и освоил тонкости придворного этикета.

До сих ученые очень мало знают о жизни Гонсалвуса, хотя считается, что он умер в 1618 году. В то же время испанские ученые обнаружили архивные документы, которые доказывали, что Гонсалвус смог хорошо интегрироваться в придворную жизнь.

Согласно историческим документам, в возрасте 20 лет, Гонсалвус стал подносить блюда для королевского стола. Позже он стал изучать право и уже в 1582 году даже преподавал этот предмет в Университете Сорбонна в Париже.

[ + – ] В 1570 году Петрус Гонсалвус женился на красивой дочери французского купца по имени Катрин Раффелин Фото: Ancient Origins

Также испанские ученые нашли документы, в которых было сказано, что после смерти короля Генриха II, его жена Екатерина Медичи решила провести эксперимент, чтобы выяснить, какие дети могут родится у Гонсалвуса. В 1570 году Петрус Гонсалвус женился на красивой дочери французского купца по имени Катрин Раффелин. За время их долгого брака у пары родилось семеро детей и четверо из них также болели гипертрихозом.

[ + – ] Портрет одной из дочерей Гонсалвуса Антуанетты, которая также страдала от гипертрихоза Фото: Ancient Origins

В отличие от сказки, основой для которой стала эта реальная история, жизнь Гонсалвуса и его семьи не была счастливой. И его самого и его семью отправили заграницу, чтобы другие монархи Европы могли увидеть это "чудо". Известно, что "волосатых" детей Гонсалвуса даже "дарили" дворянами и те обращались с ними как с придворными домашними животными.

Точная дата смерти Гонсалвуса неизвестна, хотя некоторые ученые считают, что он умер в 1618 году в Италии. Дату смерти установить сложно из-за того, что не существует записи о смерти этого человека, или же она не сохранилась. Но ученые склоняются к первому варианту, ведь скорее всего Гонсалвуса не считали полноценным человеком, а значит его нельзя было похоронить по христианским обычаям. Поэтому церковных записей и нет.

[ + – ] Многим знакома история о Красавице и Чудовище, которая стала известна всему миру благодаря многочисленным экранизациям, из которых наиболее известны работы компании "Disney". Например, это касается мультфильма 1991 года и фильма 2017 года

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