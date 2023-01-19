Маникюр повреждает ДНК. Исследователи изучили опасность использования УФ ламп

Известно, что ультрафиолетовые лучи вызывают рак кожи при сильном воздействии, и тем не менее было проведено очень мало исследований безопасности ламп, используемых для сушки лака в салонах красоты.

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Теперь новое исследование, проведенное учеными из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Университета Питтсбурга в США, выявило доказательства вреда, который этот забытый источник радиации может нанести нашим рукам, пишет Science Alert.

Светодиодные сушилки для ногтей выглядят как маленькие солярии для рук. Они используют УФ-свет для быстрого и чистого отвердения и сушки некоторых типов лака для ногтей. Лампа на такой сушилке менее интенсивна и имеет другой УФ-спектр (не такой, как в соляриях), но те немногие лучи, которые она излучает, по-прежнему легко проникают в кожу с неизвестными результатами.

В то время как предыдущие исследования практически не показали связи между использованием сушки для ногтей и раком кожи на популяционном уровне, новое исследование на молекулярной стороне вещей дало некоторые тревожные результаты.

Биоинженер и ведущий автор Людмил Александров говорит, что до исследования "не было молекулярного понимания того, что эти устройства делают с человеческими клетками". Результаты эксперимента показывают, что ультрафиолетовый свет от ламп для ногтей может повреждать ДНК клеток человека и мыши аналогичным образом.

Когда чашки Петри с клетками мыши и человека помещали в сушилку для ногтей на два 20-минутных сеанса (с часовым перерывом), от 20 до 30 процентов клеток погибали. Между тем, 20 минут воздействия в день в течение трех дней подряд убили до 70 процентов подвергшихся воздействию клеток. Для одного маникюра человек подвергает пальцы ультрафиолетовому излучению в общей сложности около 10 минут. Воздействие в текущем исследовании было экстремальным по сравнению с ним. В клетках, оставшихся после полного периода воздействия, были обнаружены признаки повреждения ДНК и мутации, связанные с раком кожи.

Хотя эти результаты не дают прямых доказательств повышенного риска рака, они указывают на то, что может присутствовать заметный уровень риска. Как часто кому-то стоит посещать маникюрный салон, дабы подвергнуть себя опасности, еще предстоит определить. Александров и его коллеги призывают к проведению надлежащих долгосрочных эпидемиологических исследований, чтобы оценить, приводят ли механизмы, обнаруженные в результате теста, к реальному вреду. Сотрудница лаборатории Александрова и первый автор исследования Мария Живаги была настолько встревожена результатами, что решила отказаться от регулярного маникюра с покрытием гель-лаком.

"Когда я увидела влияние излучения, испускаемого устройством для сушки гель-лака, на гибель клеток и то, что оно действительно мутирует клетки даже после всего лишь одного 20-минутного сеанса, я была удивлена", — говорит Живаги. Она проявляет особую осторожность. Для нее возможные риски перевешивают преимущества, но это не значит, что всем нужно немедленно прекратить делать маникюр с гель-лаком.

Риск развития рака на руках от УФ-лампы для ногтей, по-видимому, очень низок на популяционном уровне среди лиц моложе 65 лет. Некоторые исследователи интерпретируют эти результаты как означающие, что "маникюр гель-лаком практически не имеет канцерогенного риска". Но риск для человека — это то, что ученые-онкологи пока не сбрасывают со счетов. Обеспокоенные клиенты, говорят они, должны использовать солнцезащитный крем перед маникюром.

В исследовании, проведенном в 2009 году у двух здоровых женщин, регулярно делавших маникюр и не имевших семейной истории рака кожи, внезапно развился рак кожи на руках. Два тематических исследования побудили исследователей глубже изучить риски для здоровья, связанные с использованием сушилок для ногтей.

В 2013 году исследователи подтвердили, что доза УФ-излучения, испускаемого лампами для ногтей, была в 4,2 раза сильнее, чем у Солнца. Авторы пришли к выводу, что высокая интенсивность воздействия требует дальнейших исследований.

Хотя эти продукты продаются как безопасные, реальность такова, что было проведено очень мало исследований их рисков для здоровья, а тематических исследований недостаточно для доказательства причин и следствий.

Опубликованные мнения, основанные на обсервационных исследованиях, мало что сделали для улучшения нашего понимания рисков для здоровья, связанных с УФ-лампами.

Пришло время для независимых эпидемиологических исследований. "Вполне вероятно, что на завершение таких исследований и последующее информирование широкой общественности уйдет не менее десяти лет", — пишут Живаги, Александров и их коллеги.

А пока взвешивать риски и выгоды должны клиенты.

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