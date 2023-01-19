Манікюр пошкоджує ДНК. Дослідники вивчили небезпеку використання УФ ламп

Відомо, що ультрафіолетові промені викликають рак шкіри при сильному впливі, проте було проведено дуже мало досліджень безпеки ламп, що використовуються для сушіння лаку в салонах краси.

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Тепер нове дослідження, проведене вченими з Каліфорнійського університету в Сан-Дієго та Університету Піттсбурга в США, виявило докази шкоди, яку це забуте джерело радіації може завдати нашим рукам, пише Science Alert.

Світлодіодні сушарки для нігтів виглядають як солярії для рук. Вони використовують УФ-світло для швидкого та чистого затвердіння і сушіння деяких типів лаку для нігтів. Лампа на такій сушарці менш інтенсивна і має інший УФ-спектр (не такий, як у соляріях), але та невелика кількість променів, яку вона випромінює, як і раніше, легко проникають у шкіру з невідомими результатами.

У той час поки попередні дослідження практично не показали зв'язку між використанням сушіння для нігтів і раком шкіри на популяційному рівні, нове дослідження на молекулярній стороні речей дало деякі тривожні результати.

Біоінженер і провідний автор Людмил Александров каже, що до дослідження "не було молекулярного розуміння того, що ці пристрої роблять з людськими клітинами". Результати експерименту показують, що ультрафіолетове світло від ламп для нігтів може пошкоджувати ДНК клітин людини та миші аналогічно.

Коли чашки Петрі з клітинами миші та людини поміщали в сушарку для нігтів на два 20-хвилинні сеанси (з годинною перервою), від 20 до 30 відсотків клітин гинули. Тим часом, 20 хвилин впливу на день протягом трьох днів поспіль вбили до 70 відсотків клітин, що зазнали впливу. Для одного манікюру людина піддає пальці ультрафіолетовому випромінюванню загалом упродовж приблизно 10 хвилин. Вплив у поточному дослідженні був екстремальним проти нього. У клітинах, що залишилися після повного періоду впливу, було виявлено ознаки пошкодження ДНК та мутації, пов'язані з раком шкіри.

Хоча ці результати не дають прямих доказів підвищеного ризику раку, вони вказують на те, що може бути помітний рівень ризику. Як часто комусь варто відвідувати манікюрний салон, щоб наразити себе на небезпеку, ще належить визначити. Александров і його колеги закликають до проведення належних довгострокових епідеміологічних досліджень, щоб оцінити, чи призводять механізми, виявлені внаслідок тесту, до реальної шкоди. Співробітниця лабораторії Александрова та перша авторка дослідження Марія Живагі була настільки стривожена результатами, що вирішила відмовитися від регулярного манікюру з покриттям гель-лаком.

"Коли я побачила вплив випромінювання, що випускається пристроєм для сушіння гель-лаку, на загибель клітин і те, що воно дійсно мутує клітини навіть після лише одного 20-хвилинного сеансу, я була здивована", — говорить Живагі. Вона проявляє особливу обережність. Для неї можливі ризики переважують переваги, але це не означає, що всім потрібно негайно припинити робити манікюр із гель-лаком.

Ризик розвитку раку на руках від УФ-лампи для нігтів, мабуть, дуже низький на популяційному рівні серед осіб молодше 65 років. Деякі дослідники інтерпретують ці результати як такі, що "манікюр гель-лаком практично не має канцерогенного ризику". Але ризик для людини — це те, що вчені-онкологи поки що не скидають з рахунків. Стурбовані клієнти повинні використовувати сонцезахисний крем перед манікюром.

У дослідженні, проведеному в 2009 році у двох здорових жінок, які регулярно робили манікюр і не мали сімейної історії раку шкіри, раптово розвинувся рак шкіри на руках. Два тематичні дослідження спонукали дослідників глибше вивчити ризики для здоров'я, пов'язані з використанням сушарок для нігтів.

У 2013 році дослідники підтвердили, що доза УФ-випромінювання, що випускається лампами для нігтів, була в 4,2 рази сильнішою, ніж у Сонця. Автори дійшли висновку, що висока інтенсивність впливу потребує подальших досліджень.

Хоча ці продукти продаються як безпечні, реальність така, що було проведено дуже мало досліджень їх ризиків для здоров'я, а тематичних досліджень недостатньо для підтвердження причин і наслідків.

Опубліковані думки, що ґрунтуються на обсерваційних дослідженнях, мало що зробили для покращення нашого розуміння ризиків для здоров'я, пов'язаних з УФ-лампами.

Настав час для незалежних епідеміологічних досліджень. "Цілком ймовірно, що на завершення таких досліджень і подальше інформування широкому загалу піде не менше десяти років", — пишуть Живагі, Александров та їхні колеги.

А поки що зважувати ризики та вигоди мають клієнти.

Раніше Фокус писав скільки потрібно займатися спортом для довгого життя. Потенційний вплив фізичної активності на здоров'я є величезним — заявляють вчені.