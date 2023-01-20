Подношение хищным богам. В одной из египетских гробниц найдены мумии гигантских крокодилов

Один из мумифицированных крокодилов имел длину 3,5 метра от морды до хвоста.

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На дне древней пещерной гробницы обнаружили останки гигантских мумифицированных крокодилов. Хотя мумифицированные животные не редкость на древнеегипетских памятниках, эта группа крокодилов мумифицирована особенно необычным способом, что привлекло внимание археологов, пишет IFLScience.

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Мумифицированные остатки пяти отдельных черепов и пяти частичных скелетов археологи обнаружили в скальных гробницах на западном берегу Нила. Их датируют примерно 5 веком до н.э. По словам авторов исследования, мумии были в разном состоянии сохранности и целостности.

Музеи переполнены мумифицированными крокодилами, но лишь некоторые из них подробно изучили и проанализировали, поскольку они часто покрыты смолой или битумом, что делает их внутренние органы очень сложными для изучения.

[ + – ] 3D-скан одного из целых крокодилов Фото: De Cupere et al, 2023, PLOS ONE CC-BY 4.0

Похоже, что животных завернули в льняные ткани или пальмовые листья. Обычно мумифицированных крокодилов заворачивали кожей и заливали смолой, чтобы предотвратить разложение. К счастью, в этом случае обошлось без смолы, что необычно и очень полезно для получения изображений.

Исследователи считают, что крокодилов положили на песок, чтобы тела высохли естественным способом. Этот метод оставил большинство образцов в довольно плохом состоянии даже во время погребения, хотя один из них сохранился так хорошо, что кожа и мягкие ткани все еще не повреждены.

С помощью компьютерной томографии и рентгенографии команда смогла заглянуть под внешнюю мумифицированную оболочку без необходимости физического развертывания останков и риска их повреждения. Это позволило обнаружить, что мумии принадлежат к двум разным видам: западноафриканскому и нильскому крокодилам, длиной от 1,5 до 3,5 метров.

К удивлению, крокодилы не имеют никаких признаков физических повреждений, что заставило исследователей предположить, что они погибли от утопления, удушья или перегрева на жарком египетском солнце. Так же непонятно, как эти жестокие хищники были пойманы, поскольку на теле крокодилов часто видны следы повреждений от лассо и веревок, которыми их связывали.

Так или иначе, древние египтяне, безусловно, были заинтересованы в том, чтобы крокодилы стали частью их путешествия в потусторонний мир. Существовало, вероятно, множество причин для этого на протяжении веков, но повторяющаяся идея заключается в том, что они использовали тела в качестве подарков крокодиловым богам, в частности Себека, как способ удобрить этих опасных нильских зверей.

Ранее Фокус писал о найденных крокодиловых головах в гробницах древней египетской знати. В Древнем Египте крокодилы являлись объектом поклонения в образе бога Себека.