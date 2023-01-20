Надзвичайно великі мумії крокодилів знайдено в непорушеній єгипетській гробниці

Один з муміфікованих крокодилів мав довжину 3,5 метра від морди до хвоста.

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На дні стародавньої печерної гробниці знайшли рештки гігантських муміфікованих крокодилів. Хоча муміфіковані тварини не рідкість на давньоєгипетських пам'ятках, ця група крокодилів муміфікована в особливо незвичний спосіб, що привернуло увагу археологів, пише IFLScience.

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Муміфіковані рештки п'яти окремих черепів та п'яти часткових скелетів археологи знайшли в скельних гробницях на західному березі Нілу. Їх датують приблизно 5 століттям до нашої ери. За словами авторів дослідження, мумії були в різному стані збереження і цілісності.

Музеї переповнені муміфікованими крокодилами, але лише деякі з них детально вивчили та проаналізували, оскільки вони часто покриті смолою або бітумом, що робить їхні внутрішні органи надзвичайно складними для вивчення.

[ + – ] 3D-скан одного з цілих крокодилів Фото: De Cupere et al, 2023, PLOS ONE CC-BY 4.0

Схоже, що тварин загорнули в лляні тканини або пальмове листя. Зазвичай, муміфікованих крокодилів загортали шкірою і заливали смолою, щоб запобігти розкладанню. На щастя, тут обійшлося без смоли, що є незвичним і дуже корисним для отримання зображень.

Натомість дослідники вважають, що крокодилів поклали на пісок, щоб тіла висохли у природний спосіб. Цей метод залишив більшість зразків у досить поганому стані навіть під час поховання, хоча один з них зберігся так добре, що його шкіра та м'які тканини все ще не пошкоджені.

За допомогою комп'ютерної томографії та рентгенографії команда змогла зазирнути під муміфіковану зовнішню оболонку без необхідності фізичного розгортання останків і ризику їх пошкодження. Це дозволило виявити, що мумії належать до двох різних видів: західноафриканського та нільського крокодилів, довжиною від 1,5 до 3,5 метрів.

На диво, крокодили не мають жодних ознак фізичних ушкоджень, що змусило дослідників припустити, що вони загинули від утоплення, задухи або перегріву на спекотному єгипетському сонці. Так само незрозуміло, як цих жорстоких хижаків спіймали, оскільки на тілі крокодилів часто видно сліди ушкоджень від ласо і мотузок, якими їх зв'язували.

Хай там як, стародавні єгиптяни, безумовно, були зацікавлені в тому, щоб крокодили стали частиною їхньої подорожі до потойбічного світу. Існувало, ймовірно, безліч причин для цього протягом століть, але повторювана ідея полягає в тому, що вони використовували тіла як подарунки крокодилячим богам, зокрема Себека, як спосіб задобрити цих небезпечних нільських звірів.

Раніше Фокус писав про знайдені крокодилячі голови у гробницях стародавньої єгипетської знаті. У Стародавньому Єгипті крокодили були об'єктом поклоніння в образі бога Себека.