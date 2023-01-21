Люксовые ткани из 7 века н. э.: найдены доказательства существования "израильского шелкового пути"

Во время раскопок, которые проводились на месте Нахаль Омер в Араве, исследователи нашли множество артефактов, привезенных с Востока, принадлежащих к раннему исламскому периоду. Среди находок хлопчатобумажные и шелковые ткани, которые, скорее всего, происходят из Индии и Китая.

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Как считают археологи из Хайфского университета, хлопчатобумажные и шелковые ткани, найденные в Араве во время раскопок, свидетельствуют о давней торговле из Дальнего Востока через Израиль и Европу, сообщают The Jerusalem Post.

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"Наши находки, очевидно, являются первым доказательством того, что существовал также "израильский шелковый путь", который проходил через Негев и Араву, и является новым, неизвестным до сих пор звеном в международных торговых путях, соединявших Восток и Запад, Азию и Европу с главным Шелковым путем", — сказал профессор Гай Бар-Оз из Школы археологии и морских исследований при университете.

Во время раскопок, которые он проводил на месте Нахаль Омер в Араве в сотрудничестве с доктором Роем Галили из Негевского университета имени Бен-Гуриона в Беер-Шеве, доктором Оритом Шамиром из Управления древностей Израиля, доктором Бриттом Гильдебрандтом из немецкого Геттингенского университета Хайфского университета, исследователи обнаружили множество артефактов, привезенных с Востока, принадлежащих к раннему исламскому периоду.

[ + – ] Среди находок хлопчатобумажные и шелковые ткани, которые, скорее всего, происходят из Индии и Китая Фото: UNIVERSITY OF HAIFA

Среди находок хлопчатобумажные и шелковые ткани, которые, скорее всего, происходят из Индии и Китая. "Наши находки являются, вероятно, первым доказательством того, что существовал также "израильский шелковый путь", который использовали купцы на международных торговых путях. Этот путь, отклонявшийся от традиционной дороги, проходил с севера Израиля по маршруту Пути пряностей, пересекал степь, соединялся с дорогами, которые пересекали Землю Израиля по всей ее длине, а также со средиземноморскими портами", — сказал Бар-Оз.

Что такое Шелковый путь?

Шелковый путь был главным сухопутным торговым маршрутом для перевозки товаров из Китая через Индию, Египет и Ближний Восток в Европу. Основные маршруты пути проходили через Константинополь, столицу Византийской империи, являющуюся сегодняшним Стамбулом. "Модели транспортировки товаров и разнообразие материалов свидетельствуют о процессах глобализации, которые переживал Ближний Восток в конце первого тысячелетия", — объясняют Бар-Оз и Галили.

В исследовании ученые проследили за происходившими со временем изменениями через анализ скоплений мусора на участках вдоль дорог, чтобы узнать о повседневной жизни предводителей древних караванов и в поисках экзотических материалов, перевозимых по дороге. В ходе исследования был изучен мусор из городища Нахаль Омер в Араве – достопримечательности 7 века н. э., начала исламского периода в регионе.

К своему удивлению, исследователи обнаружили органический "тайник", содержавший множество находок, подробно отражающих материальную культуру и повседневную жизнь древних обитателей пустыни, включая текстиль, предметы одежды, предметы гигиены, такие как ватные палочки для чистки ушей и бинты, кожаные ремни, пояса, носки, подошвы обуви, расчески и многое другое.

Большое количество найденных органических предметов позволило провести точную радиоуглеродную датировку, и они были датированы 7-м и 8-м веками нашей эры.

"Находки включают большое количество импортных материалов, в частности текстиль с типичными декоративными узорами, происходящими из Индии, и шелковые изделия из Китая, которые еще не были обнаружены в Израиле в этот период. Богатство и большое количество находок свидетельствует о большом спросе на предметы роскоши Востока", — объяснил Шамир, эксперт по текстилю.

Исследователи считают, что хлопчатобумажные ткани, вероятно, происходят из Индии и Манубии (современный Судан) — двух крупных центров производства хлопка, известных с того периода, а найденная шелковая ткань является важным доказательством торговли из Китая.

Нахаль-Омер является пока самым важным с точки зрения текстильных находок со всех древних мест, открытых в Израиле. На месте найдено много хлопчатобумажных тканей, некоторые из них украшены узором "икат". В этой технике две нити связывают и окрашивают перед плетением по заранее подготовленному узору.

С другой стороны, на настенных росписях в пещерах Аджанты в Индии, датированных шестым веком нашей эры, замечены фигуры, одетые в одежду, украшенные узорами, подобными нашедшим в Нахаль-Омере. На тканях также есть "поздравления" из Ирана. Также нашли текстильные изделия из белого хлопка и цветной шерсти, сплетенные вместе в сложном переплетении, которые использовались для изготовления ковров и до сих пор производятся подобным образом в разных регионах Ирана и других странах Центральной Азии.

По словам археологов, ткани хорошо сохранились и украшены разнообразными цветными вышивками.

Они также добавили, что в ранний исламский период исторический "Путь пряностей", которым товары из южной Аравии в средиземноморские порты в эллинистический и римский периоды перевозились с юга в Средиземноморье, уже не действовал. Поэтому, по их оценкам, результаты раскопок впервые указывают на изменения в характере дороги, ее курсе и проходивших ею товарах в процессах глобализации.

Ранее Фокус писал о самых древних известных волокнах хлопка. Их нашли в долине реки Иордан.