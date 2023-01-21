Розкішні тканини із 7 століття н. е.: знайдено докази існування "ізраїльського шовкового шляху"

Під час розкопок, які він проводив на місці Нахаль Омер в Араві дослідники знайшли безліч артефактів, привезених зі Сходу, що належать до раннього ісламського періоду. Серед знахідок бавовняні та шовкові тканини, які, найімовірніше, походять з Індії та Китаю.

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Як вважають археологи з Хайфського університету, бавовняні та шовкові тканини, знайдені в Араві під час розкопок, свідчать про давню торгівлю з Далекого Сходу через Ізраїль та Європу, повідомляють The Jerusalem Post.

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"Наші знахідки, очевидно, є першим доказом того, що існував також "ізраїльський шовковий шлях", який проходив через Негев і Араву, і є новою, невідомою до сьогодні, ланкою в міжнародних торговельних шляхах, що з'єднували Схід і Захід, Азію і Європу з головним Шовковим шляхом", — сказав професор Гай Бар-Оз зі Школи археології та морських досліджень при університеті.

Під час розкопок, які він проводив на місці Нахаль Омер в Араві у співпраці з доктором Роєм Галілі з Негевського університету імені Бен-Гуріона в Беер-Шеві, доктором Орітом Шаміром з Управління старожитностей Ізраїлю, доктором Бріттом Гільдебрандтом з німецького Геттінгенського університету і Нофаром Шаміром з Хайфського університету, дослідники знайшли безліч артефактів, привезених зі Сходу, що належать до раннього ісламського періоду.

[ + – ] Серед знахідок бавовняні та шовкові тканини, які, найімовірніше, походять з Індії та Китаю Фото: UNIVERSITY OF HAIFA

Серед знахідок бавовняні та шовкові тканини, які, найімовірніше, походять з Індії та Китаю. "Наші знахідки є, ймовірно, першим доказом того, що існував також "ізраїльський шовковий шлях", який використовували купці на міжнародних торговельних шляхах. Цей шлях, який відхилявся від традиційної дороги, проходив з півночі Ізраїлю по маршруту Шляху прянощів, перетинав степ і з'єднувався з дорогами, які перетинали Землю Ізраїлю по всій її довжині, а також з середземноморськими портами", — сказав Бар-Оз.

Що таке Шовковий шлях?

Шовковий шлях був головним сухопутним торговельним маршрутом для перевезення товарів з Китаю через Індію, Єгипет і Близький Схід до Європи. Основні маршрути шляху проходили через Константинополь, столицю Візантійської імперії, яка є сьогоднішнім Стамбулом. "Моделі транспортування товарів і різноманітність матеріалів, якими торгували, свідчать про процеси глобалізації, які переживав Близький Схід наприкінці першого тисячоліття", — пояснюють Бар-Оз і Галілі.

У дослідженні вчені простежили за змінами, що відбувалися з часом через аналіз скупчень сміття на ділянках вздовж доріг, щоб дізнатися про повсякденне життя ватажків стародавніх караванів і в пошуках екзотичних матеріалів, які перевозилися по дорозі. Під час дослідження було вивчено сміття з городища Нахаль Омер в Араві — пам'ятки 7 століття н. е., початку ісламського періоду в регіоні.

На свій подив, дослідники виявили органічну "схованку", яка містила безліч знахідок, що детально відображають матеріальну культуру і повсякденне життя стародавніх мешканців пустелі, включаючи текстиль, предмети одягу, предмети гігієни, такі як ватні палички для чищення вух і бинти, шкіряні ремені, пояси, шкарпетки, підошви взуття, гребінці та багато іншого.

Велика кількість знайдених органічних предметів дозволила провести точне радіовуглецеве датування, і вони були датовані 7-м і 8-м століттями нашої ери.

"Знахідки включають велику кількість імпортних матеріалів, зокрема текстиль з типовими декоративними візерунками, що походять з Індії, і шовкові вироби з Китаю, які ще не були виявлені в Ізраїлі в цей період. Багатство і велика кількість знахідок свідчить про великий попит на предмети розкоші зі Сходу", — пояснив Шамір, експерт з текстилю.

Дослідники вважають, що бавовняні тканини, ймовірно, походять з Індії та Манубії (сучасний Судан) — двох великих центрів виробництва бавовни, відомих з того періоду, а знайдена шовкова тканина є важливим доказом торгівлі, що походить з Китаю.

Нахаль-Омер є поки що найважливішим з погляду текстильних знахідок з усіх стародавніх місць, відкритих в Ізраїлі. На місці знайдено багато бавовняних тканин, деякі з них прикрашені візерунком "ікат". У цій техніці дві нитки зв'язують і фарбують перед плетінням за заздалегідь підготовленим візерунком.

З іншого боку, на настінних розписах у печерах Аджанти в Індії, датованих шостим століттям нашої ери, помічені фігури, одягнені в одяг, прикрашений візерунками, подібними до тих, що знайшли в Нахаль-Омері. На тканинах також є "привітання" з Ірану. Також знайшли текстильні вироби з білої бавовни і кольорової вовни, сплетені разом у складному переплетенні, які використовувалися для виготовлення килимів і досі виробляються в подібний спосіб у різних регіонах Ірану та інших країнах Центральної Азії.

За словами археологів, тканини добре збереглися і вони прикрашені різноманітними кольоровими вишивками.

Вони також додали, що в ранній ісламський період історичний "Шлях прянощів", яким товари з південної Аравії до середземноморських портів в елліністичний і римський періоди перевозилися з півдня до Середземномор'я, вже не діяв. Тому, за їхніми оцінками, результати розкопок вперше вказують на зміни в характері дороги, її курсі та товарах, які нею проходили, в процесах глобалізації.

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