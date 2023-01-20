Как предотвратить деменцию. Ученые назвали 12 привычек, которые стоит поменять

Люди могут начать с 12 простых изменений, чтобы снизить риск заболеть деменцией, согласно новой программе проверки здоровья мозга.

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Подавляющее большинство людей не делают достаточно, чтобы предотвратить развитие деменции в более позднем возрасте, утверждают английские исследователи. При этом около 40% случаев заболевания связаны с факторами образа жизни, которые могут снизить риск его развития, если изменить их на ранней стадии, пишет itvX.

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Одна благотворительная организация заявила, что хочет дать людям возможность сделать выбор, чтобы снизить вероятность развития деменции, отметив, что деменция является самым страшным последствием старения. "Некоторые люди (генетически) обречены на развитие деменции, но сейчас мы знаем, что до 40% мирового риска развития деменции потенциально поддается модификации, – сказал Профессор Джонатан Шотт. В настоящее время мы разрабатываем рациональную доказательную базу по меньшей мере 12 модифицируемых и потенциально модифицируемых факторов риска. Жизненно важно, чтобы мы сделали все возможное, как отдельные люди, так и общество, чтобы снизить риск."

12 изменений в образе жизни для снижения риска развития деменции:

Спите ночью не менее семи часов; Бросьте вызов своему мозгу; Заботьтесь о своем психическом благополучии; Будьте социально активны; Заботьтесь о своем слухе; Питайтесь сбалансированной пищей; Оставайтесь физически активными; Бросьте курить; Регулируйте количество выпитого алкоголя; Поддерживайте здоровый уровень холестерина; Поддерживайте нормальное кровяное давление; Контролируйте факторы приводящие к диабету.

Другие меры, которые могут снизить риск

Отдельное исследование, проведенное среди 2 200 взрослых британцев, показало, что продолжение образования в молодости, избежание травматических повреждений головы и снижение воздействия загрязнения воздуха также могут помочь снизить риск. Ученые также призвали включить здоровье мозга в программы систем здравоохранения, после того как проведенный опрос показал, что всего 2% взрослых делают все возможное, чтобы их мозг оставался здоровым.

Доктор Чарльз Маршалл, старший клинический лектор по деменции в Лондонском университете королевы Марии, сказал: "Я считаю, что нам нужно подумать о сочетании образовательного подхода, когда мы учим людей тому, что они могут сделать, чтобы сохранить свой мозг здоровым, с улучшением раннего выявления и диагностики, чтобы мы могли как можно раньше предоставить людям индивидуальные меры. Одним из примеров этого может быть обновленная система проверки здоровья, которая включает в себя уделение большего внимания здоровью мозга, что позволит определить, когда у людей есть эти факторы риска, а также моменты, где мы можем выявить ранние признаки деменции. Люди делают недостаточно для снижения риска деменции."

В опросе 2200 взрослых жителей Великобритании 35% респондентов заявили, что у них были проблемы со слухом, но более половины из них (59%) сообщили, что ничего не предпринимали по этому поводу. Предыдущие исследования показали, что люди с потерей слуха имеют более низкий риск развития легких когнитивных нарушений по сравнению с теми, кто не решает свои проблемы со слухом. Между тем, исследование также показало, что только 31% взрослых получают не менее семи часов качественного сна каждую ночь. Чуть более четверти (27%) сказали, что каждый день занимаются деятельностью, направленной на развитие мозга, и только 30% сказали, что каждую неделю выполняют норму физической активности. Однако большинство опрошенных заявили, что каждую неделю они несколько раз разговаривают или встречаются с друзьями, членами семьи или коллегами, и большинство из них сказали, что недавно проверяли свое кровяное давление.

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Профессор Пол Мэтьюс, директор центра исследований деменции при Имперском колледже Лондона, сказал: "Сейчас есть достаточно убедительные научные доказательства того, что существует связь между употреблением вина в любом количестве и уменьшением объема мозга. Одна точка зрения такова: если у меня есть повышенный риск, я хочу его снизить, и мне легко отказаться от бокала или двух красного вина вечером. Другая: эти напитки приносят мне удовольствие, помогают общаться, взаимодействовать с другими людьми, поэтому их потеря будет для меня невосполнимой, и даже если существует возможный небольшой повышенный риск деменции, я приму его с вином и сделаю другие коррекции образа жизни, чтобы снизить риск. Мы должны дать людям знания, чтобы они могли сделать такой выбор."

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