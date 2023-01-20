Як запобігти деменції. Вчені назвали 12 звичок, які варто змінити

Люди можуть почати з 12 простих змін, щоб знизити ризик захворіти на деменцію, згідно з новою програмою перевірки здоров'я мозку.

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Переважна більшість людей не робить достатньо, щоб запобігти розвитку деменції у пізнішому віці, стверджують англійські дослідники. Водночас близько 40% випадків захворювання пов'язані з факторами способу життя, які можуть знизити ризик розвитку, якщо змінити їх на ранній стадії, пише itvX.

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Одна благодійна організація заявила, що хоче дати людям можливість зробити вибір, щоб знизити ймовірність розвитку деменції, наголосивши, що деменція є найстрашнішим наслідком старіння. "Деякі люди (генетично) приречені на розвиток деменції, але зараз ми знаємо, що до 40% світового ризику розвитку деменції потенційно піддається модифікації, — сказав Професор Джонатан Шотт. Наразі ми розробляємо раціональну доказову базу щонайменше 12 модифікованих та потенційно модифікованих факторів ризику. Життєво важливо, щоб ми зробили все можливе, як окремі люди, так і суспільство, щоб знизити ризик".

12 змін у способі життя для зниження ризику розвитку деменції:

Спіть уночі не менше від семи годин; Киньте виклик своєму мозку; Дбайте про своє психічне благополуччя; Будьте соціально активними; Дбайте про свій слух; Харчуйтеся збалансованою їжею; Залишайтеся фізично активними; Киньте курити; Регулюйте кількість випитого алкоголю; Підтримуйте здоровий рівень холестерину; Підтримуйте нормальний кров'яний тиск; Контролюйте фактори, що призводять до діабету.

Інші заходи, які можуть знизити ризик

Окреме дослідження, проведене серед 2200 дорослих британців, показало, що продовження освіти в молодості, уникнення травматичних ушкоджень голови та зниження впливу забруднення повітря також можуть допомогти знизити ризик. Вчені також закликали включити здоров'я мозку до програм систем охорони здоров'я після того, як проведене опитування показало, що всього 2% дорослих роблять все можливе, щоб їхній мозок залишався здоровим.

Доктор Чарльз Маршалл, старший клінічний лектор деменції в Лондонському університеті королеви Марії, сказав: "Я вважаю, що нам потрібно подумати про поєднання освітнього підходу, коли ми вчимо людей тому, що вони можуть зробити, щоб зберегти свій мозок здоровим, з поліпшенням раннього виявлення та діагностики, щоб ми могли якомога раніше надати людям індивідуальні заходи. Одним із прикладів цього може бути оновлена система перевірки здоров'я, яка включає приділення більшої уваги здоров'ю мозку, що дозволить визначити, коли у людей є ці фактори ризику, а також моменти, де ми можемо виявити ранні ознаки деменції. Люди роблять недостатньо зниження ризику деменції".

В опитуванні 2200 дорослих мешканців Великобританії 35% респондентів заявили, що мали проблеми зі слухом, але більша частина з них (59%) повідомили, що нічого не робили з цього приводу. Попередні дослідження показали, що люди зі втратою слуху мають нижчий ризик розвитку легких когнітивних порушень порівняно з тими, хто не розв'язує проблеми зі слухом. Тим часом дослідження також показало, що тільки 31% дорослих отримують не менше семи годин якісного сну щоночі. Трохи більше від чверті (27%) сказали, що щодня займаються діяльністю, спрямованою на розвиток мозку, і лише 30% сказали, що щотижня виконують норму фізичної активності. Проте більшість опитаних заявила, що кожного тижня вони кілька разів розмовляють або зустрічаються з друзями, членами сім'ї чи колегами, і більшість із них сказала, що нещодавно перевіряли свій кров'яний тиск.

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Професор Пол Метьюс, директор центру досліджень деменції при Імперському коледжі Лондона, сказав: "Зараз є досить переконливі наукові докази того, що існує зв'язок між вживанням вина в будь-якій кількості та зменшенням обсягу мозку. Один погляд такий: якщо я маю підвищений ризик, я хочу його знизити, і мені легко відмовитися від келиха або двох червоного вина ввечері. Інший: ці напої приносять мені задоволення, допомагають спілкуватися, взаємодіяти з іншими людьми, тому їхня втрата буде для мене непоправною, і навіть якщо можливий невеликий підвищений ризик деменції я прийму його з вином і зроблю інші корекції способу життя, щоб знизити ризик. Ми повинні дати людям знання, щоб вони могли зробити такий вибір".

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