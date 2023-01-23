В созвездие Кассиопея заглянула в гости лишняя звезда: что произошло 842 года назад

Ученые полагают, что нашли откуда появилась непрошенная гостья и была ли она звездой.

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Знаменитое W-образное созвездие Кассиопея состоит из пяти звезд и всегда видно в северной части звездного неба. Созвездие настолько узнаваемо и хорошо видно, что если вдруг в нем появится лишняя звезда, такое происшествие не останется без внимания, пишет Forbes.

В 1181 году в созвездии Кассиопея появилась одна лишняя звезда, которую увидели астрономы из Китая и Японии. Звезда появилась на 185 дней, а после этого исчезла навсегда.

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"Звезда-гостья была настолько яркой, что три отдельные группы астрономов в Китае могли наблюдать за ней, а также их коллеги из Японии. В те времена не было телевизоров, тогда люди больше смотрели в ночное небо и поэтому могли легко заметить появление новой яркой звезды в небе", — говорит профессор физики и астрономии в Дартмутском колледже в Великобритании Роберт Фесен.

Сейчас ученые предполагают, что новая звезда на небосводе появилась в результате взрыва сверхновой или же столкновения двух звезд. Такие космические события очень редкие и за всю историю человечества звезды-гости появлялись всего 9 раз, в основном в древности.

Астрономы полагают, что им наконец-то удалось найти источник яркой вспышки, которая произошла 842 года назад. На сделанном изображении видна очень странная звезда в центре объекта Ра 30, который располагается в созвездии Кассиопеи.

"Мы никогда не видели в Млечном Пути остатков сверхновой, которые были бы хоть отдаленно похожи на то, что мы обнаружили. Судя по всему, для древних астрономов эта новая звезда была видна ярче чем Вега, которая является пятой по яркости звездой на небе", — говорит Фесен.

[ + – ] Так выглядит туманность Pa 30 Фото: ROBERT FESEN

Вышеупомянутый объект Pa 30 представляет собой туманность, которую подробно удалось рассмотреть в 2013 году. До этого туманность была видна, как очень слабый и рассеянный объект.

Новое исследование доказывает, что на Дальнем Востоке в 1181 году видели вспышку сверхновой.

Дальнейшее изучение объекта показало, что туманность богата серой и в ней почти нет водорода или гелия. Такое открытие удалось сделать благодаря новым фильтрам на телескопе Хилтнера в обсерватории MDM. Такой набор элементов в говорит о том, что сверхновая была запущена столкновением двух белых карликов.

Как известно, белые карлики – это очень тяжелые и плотные звезды, чей размер не больше Земли. Считается, что столкновения белых карликов иногда могут запускать вспышки сверхновых.

"Более глубокий анализ Pa 30 показал не только структуру туманности, но и ее химический состав. Благодаря Pa 30 мы сможем изучить тот редкий тип сверхновых, которые до сих пор были известны лишь на основе теоретических моделей", — подытожили ученые.

Напомним, астрономы говорят о том, что новый тип сверхновой может уничтожать атмосферы планет. Во время этого взрыва может исчезнуть озоновый слой, который защищает все живое от космического излучения.