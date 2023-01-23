У сузір'я Кассіопея завітала в гості зайва зірка: що сталося 842 роки тому

Учені вважають, що знайшли, звідки з'явилася непрохана гостя й чи була вона зіркою.

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Знамените W-подібне сузір'я Кассіопея складається з п'яти зірок, і його завжди видно в північній частині зоряного неба. Сузір'я настільки впізнаване і його настільки добре видно, що якщо раптом у ньому з'явиться зайва зірка, така подія не залишиться поза увагою, пише Forbes.

1181 року в сузір'ї Кассіопея з'явилася одна зайва зірка, яку побачили астрономи з Китаю та Японії. Зірка з'явилася на 185 днів, після чого зникла назавжди.

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"Зірка-гостя була настільки яскравою, що три окремі групи астрономів у Китаї могли спостерігати за нею, а також їхні колеги з Японії. У ті часи не було телевізорів, тоді люди більше дивилися в нічне небо й тому могли легко помітити появу нової яскравої зірки в небі", — каже професор фізики й астрономії в Дартмутському коледжі у Великій Британії Роберт Фесен.

Зараз учені припускають, що нова зірка на небосхилі з'явилася в результаті вибуху наднової або зіткнення двох зірок. Такі космічні події дуже рідкісні, і за історію людства зірки-гості з'являлися лише 9 разів, переважно в давнину.

Астрономи вважають, що їм нарешті вдалося знайти джерело яскравого спалаху, який стався 842 роки тому. На зробленому зображенні видно дуже дивну зірку в центрі об'єкта Ра 30, який розташований у сузір'ї Кассіопеї.

"Ми ніколи не бачили в Чумацькому Шляху залишків наднової, які були б хоч віддалено схожі на те, що ми виявили. Судячи з усього, для стародавніх астрономів ця нова зірка була видніша за Вегу, яка є п'ятою за яскравістю зіркою на небі", — каже Фесен.

[ + – ] Такий вигляд має туманність Pa 30 Фото: туманность

Вищезгаданий об'єкт Pa 30 є туманністю, яку докладно вдалося розглянути у 2013 році. До цього туманність була помітна як дуже слабкий і розсіяний об'єкт.

Нове дослідження доводить, що на Далекому Сході в 1181 році бачили спалах наднової.

Подальше вивчення об'єкта показало, що туманність багата на сірку і в ній майже немає водню або гелію. Таке відкриття вдалося зробити завдяки новим фільтрам на телескопі "Гілтнер" в обсерваторії MDM. Такий набір елементів говорить про те, що наднова була запущена зіткненням двох білих карликів.

Як відомо, білі карлики — це дуже важкі та щільні зірки, розмір яких не більший за Землю. Вважається, що зіткнення білих карликів іноді можуть запускати спалахи наднових.

"Глибокий аналіз Pa 30 показав не тільки структуру туманності, але і її хімічний склад. Завдяки Pa 30 ми зможемо вивчити той рідкісний тип наднових, які досі були відомі лише на основі теоретичних моделей", — підсумували вчені.

Нагадаємо, астрономи говорять про те, що новий тип наднової може знищувати атмосфери планет. Під час цього вибуху може зникнути озоновий шар, який захищає живе від космічного випромінювання.