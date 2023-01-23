Неожиданный эффект. Ученые обнаружили связь между Виагрой и более низким уровнем смертности

Исследование показывает, что препарат снижает уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний и в целом всех возможных причин.

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История Виагры началась еще в 1992 году — мало кто не знает, что средство изначально тестировалось как препарат для лечения ряда сердечных заболеваний. Однако позже ученые обнаружили, что оно эффективно для лечения эректильной дисфункции, пишет Science Alert.

На этом сюрпризы не закончились — новое исследование предполагает, что Виагра связана с низким риском смерти у мужчин, причем, как от сердечно-сосудистых заболеваний, так и в целом. Ученые предполагают, что мужчины, принимающие ингибитор фосфодиэстеразы типа 5 (ФДЭ-5i), могут защитить себя от ранней смерти.

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Новое исследование было профинансировано фармацевтической компанией Sanofi, которая также ФДЭ-5и под названием аванафил (Стендара), а потому его результаты не совсем свободны от конфликта интересов. Впрочем, ученые предполагают, что их не стоит сбрасывать со счетов.

В общей сложности в исследовании были проанализированы медицинские записи более 23 тысяч американских мужчин, которым прописали Виагру. Отметим, что в общей сложности записи охватывали 14 лет. В ходе анализа ученые сравнили данные 23 тысяч реципиентов с данными 48 тысяч мужчин, которым не прописывали Виагру.

Ученые обнаружили любопытные данные: вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний была ниже на 39% у мужчин, которые принимали Виагру. Однако это еще не все, исследователи также обнаружили, что риски ранней смерти от всех причин также были снижены — в среднем на 25%. Кроме того, мужчины, принимавшие Виагру, на 13% реже страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе сердечные приступы и инсульты.

Также исследования показали, что мужчины, которые принимали более высокую дозу, были лучше защищены от сердечных заболеваний, чем те, кто принимал меньшую дозу. Отметим, что ученые также контролировали результаты по возрасту, лекарствам, истории болезни и наличию вредных привычек. Впрочем, ученые отмечают, что так и не смогли найти причинно-следственную связь.

Все еще остается загадкой, способна ли Виагра улучшать здоровье мужчин, или бы ли ли эти мужчины изначально более здоровы, а, возможно, их здоровье улучшилось в результате того, что они вернули способность заниматься сексом. Ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы разгадать эту таинственную связь, однако нет сомнений в том, что она есть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили неожиданное свойство Виагры.