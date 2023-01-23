Несподіваний ефект. Учені помітили зв'язок між Віагрою та нижчим рівнем смертності

Дослідження показує, що препарат знижує рівень смертності від серцево-судинних захворювань і загалом усіх можливих причин.

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Історія Віагри розпочалася ще в 1992 році — мало хто знає, що засіб спочатку тестувався як препарат для лікування серцевих захворювань. Однак пізніше вчені з'ясували, що воно ефективне для лікування еректильної дисфункції, пише Science Alert.

На цьому сюрпризи не закінчилися — нове дослідження припускає, що Віагра пов'язана з низьким ризиком смерті у чоловіків, причому як від серцево-судинних захворювань, так і загалом. Учені припускають, що чоловіки, які приймають інгібітор фосфодіестерази типу 5 (ФДЕ-5i), можуть захистити себе від ранньої смерті.

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Нове дослідження було профінансовано фармацевтичною компанією Sanofi, яка також ФДЕ-5 під назвою аванафіл (Стендара), а тому його результати не зовсім вільні від конфлікту інтересів. Утім, учені припускають, що їх не варто скидати з рахунків.

Загалом у дослідженні було проаналізовано медичні записи понад 23 тисяч американських чоловіків, яким прописали Віагру. Зазначимо, що загалом записи охоплювали 14 років. У процесі аналізу вчені порівняли дані 23 тисяч реципієнтів із даними 48 тисяч чоловіків, яким не прописували Віагру.

Учені помітили цікаві дані: ймовірність смерті від серцево-судинних захворювань була нижчою на 39% у чоловіків, які приймали Віагру. Однак, це ще не все, дослідники також з'ясували, що ризики ранньої смерті від усіх причин також були знижені — переважно на 25%. Крім того, чоловіки, які приймали Віагру, на 13% рідше страждали на серцево-судинні захворювання, зокрема серцеві напади й інсульти.

Також дослідження показали, що чоловіки, які приймали більшу дозу, були краще захищені від серцевих захворювань, ніж ті, хто приймав меншу дозу. Зазначимо, що вчені також контролювали результати за віком, ліками, історією хвороби та наявністю шкідливих звичок. Втім, вчені зазначають, що так і не змогли знайти причинно-наслідкового зв'язку.

Усе ще залишається загадкою, чи здатна Віагра покращувати здоров'я чоловіків, або ж чи ці чоловіки спочатку більш здорові, а, можливо, їх здоров'я покращилося внаслідок того, що вони повернули здатність займатися сексом. Учені зазначають, що потрібно більше досліджень, щоб розгадати цей таємничий зв'язок, проте немає сумнівів у тому, що він є.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили несподівану властивість Віагри.