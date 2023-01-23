Подарки от предков. Ученые назвали 5 давних черт, которые все еще встречаются у людей

Исследователи назвали пять древних особенностей, которые достались нам от предков и которые мы все еще активно используем.

Related video

С точки зрения эволюции у всех нас есть общие предки, в особенности, если мы вернемся достаточно далеко в прошлое — ученые отмечают, что многие черты нашего тела на самом деле восходят к тысячам, а то и миллионам лет назад в нашем обширном генеалогическом древе, пишет Science Alert.

Научный сотрудник Колледжа науки и инженерии Университета Флиндерса Элис Клемент назвал 5 примеров давних черт, которые до сих пор встречаются у людей.

Прямохождение

Что на самом деле делает нас людьми? Этот вопрос мучает ученых веками. Исследователи то и дело пытаются найти первую отправную точку существования "человечества", но на деле, это не так уж просто.

В конце концов большинство ученых сошлись во мнении, что какую бы стратегию исчисления мы не взяли, одно событие является чрезвычайно важным для нашего вида — привычное нам хождение на двух ногах, или прямохождение. Известно, что этот момент стал одним из самых ключевых для наших предков.

Этот процесс затронул почти каждую часть нашего скелета. Адаптация к новому способу передвижения выровняла наши стопы и изменила размеры костей стопы, тазобедренных костей, коленей, ног и даже позвоночника.

Более того, этот процесс повлек за собой быстрое увеличение нашего мозга, а для этого пришлось измениться нашим костям в области таза, чтобы наши дети с большим мозгом могли пройти через расширенные родовые пути. Ученые отмечают, что наш расширенный таз является гомологической чертой, которая присуща нескольким линиям ранних ископаемых людей, а также тем, кто живет сейчас.

Уже позже наш большой мозг сыграл ключевую роль в развитии культуры, языка, искусства и так далее.

[ + – ] Мы можем видеть одну и ту же базовую структуру костей у очень разных видов позвоночных Фото: Волков Владислав Петрович/Wikimedia Commons

Дыра в голове

Для некоторых может показаться удивительным тот факт, что кроме того, что наши глазные яблоки сидят на своих орбитах, у нас также есть и другие большие отверстия в черепе, называемые фенестры.

Ученые отмечают, что на каждой стороне нашего черепа находится одно окно, которое объединяет нас с нашими общими предками, жившими на Земле около 300 миллионов лет назад. Животные с этим "окном в черепе" известны как синапсиды, что означает "сросшаяся арка" — то есть фактически имеется в виду костная арка, расположенная по отверстием в черепе за каждым из наших глаз.

Отметим, что сегодня синапсидами являются все млекопитающие, в том числе и люди, однако к ним не относятся рептилии и птицы.

По 10 пальцев на руках и ногах

Отметим, что "пятипалая конечность" встречается у большинства амфибий, рептилий, птиц и млекопитающих, однако у рыб их нет. Так когда и как впервые появились пальцы?

В недавнем исследовании Элис Клемент с коллегами удалось впервые описать первые пальцы, которые сохранились в плавнике рыбы Elpistostege, жившей на Земле около 380 миллионов лет назад. Ученые использовали компьютерную визуализацию и смогли заглянуть внутрь плавников — оказывается, у рыбы были пальцы, однако их не было заметно под кожей.

Исследователи также обнаружили, что самые ранние четвероногие, которые все еще жили в воде, экспериментировали с количеством пальцев — у них находили от 6 до 8 пальцев. Ученые полагают, что пятипалые конечности образовались в тот момент, когда четырехногие животные с позвоночником окончательно перебрались на сушу.

Дело в зубах

В прошлом году группа палеонтологов из провинции Гуйчжоу в Китае описала изолированные зубы ископаемых рыб — в результате минимальный возраст зубов был отодвинут почти на 14 миллионов лет назад в сравнении с предыдущим исследованием. А это значит, что история наших зубов уходит корнями глубоко в 439 миллионов лет назад.

Данная рыба является самым ранним челюстным позвоночным и известна ученым лишь по отдельным специализированным зубам ("завиткам"), которая получила название Qianodus duplicis. Отметим, что подобное расположение зубов присуще, например, акулам-пилам. Тем не менее зубы китайской челюстной рыбы имеют ряд особенностей, присущих другим современным челюстным позвоночным.

Вырастить позвоночник

Ученые отмечают, что "вырастить позвоночник" могли лишь смелые и уверенные существа. Во-первых, у червеобразных животных развилась "хорда" — по сути, хрящевой стержень, который располагается вдоль задней части тела и в дальнейшем позволил прикрепить сцементированные мышечные блоки и длинный хвост, выходящий за пределы ануса. Отметим, что все животные с хордой называются хордовыми и насчитывают более 65 тысяч ныне живущих видов — от асцидий до чаек.

Чтобы получить представление о первых хордовых можно взглянуть на ланцетников (Amphioxus или Branchiostoma), похожих на миниатюрных примитивных рыб без плавников, которые передвигаются, покачивая телом из стороны в сторону.

Далее идут те, у кого хорошо организована голова — черепные, и те, у кого хорда заменена позвоночником у взрослых — позвоночные. Ученые отмечают, что позвоночник состоит из отдельных костей (позвонков), которые соединены друг с другом в определенном порядке. Любопытно, что у исследователей есть образцы первых позвоночных возрастом около 500 миллионов лет.

Ранее Фокус писал о том, что древняя ДНК подсказала, как сформировалась наша иммунная система.