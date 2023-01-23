Подарунки від предків. Учені назвали 5 давніх рис, які все ще зустрічаються в людей

Дослідники назвали п'ять стародавніх особливостей, які дісталися нам від предків і які ми все ще активно використовуємо.

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Із погляду еволюції в усіх нас є спільні предки, особливо якщо ми повернемося досить далеко в минуле, — вчені відзначають, що багато рис нашого тіла насправді сягають тисяч, а то й мільйонів років тому в нашому великому генеалогічному дереві, пише Science Alert.

Науковий співробітник Коледжу науки й інженерії Університету Фліндерса Еліс Клемент назвав 5 прикладів давніх рис, які й досі зустрічаються в людей.

Прямоходіння

Що насправді робить нас людьми? Це питання мучить учених віками. Дослідники раз у раз намагаються знайти першу відправну точку існування "людства", але насправді це не так просто.

Зрештою, більшість учених зійшлися на думці, що хоч би яку стратегію вираховування ми взяли, одна подія є надзвичайно важливою для нашого виду — звичне для нас ходіння на двох ногах, або прямоходіння. Відомо, що цей момент став одним із найголовніших для наших предків.

Цей процес торкнувся майже кожної частини нашого скелета. Адаптація до нового способу пересування вирівняла наші стопи та змінила розміри кісток стопи, кульшових кісток, колін, ніг і навіть хребта.

Крім того, цей процес спричинив швидке збільшення нашого мозку, а для цього довелося змінитися нашим кісткам в області тазу, щоб наші діти з великим мозком могли пройти через розширені родові шляхи. Вчені відзначають, що наш розширений таз є гомологічною рисою, яка властива кільком лініям ранніх викопних, а також тим, хто зараз живе.

Уже пізніше наш великий мозок відіграв ключову роль розвитку культури, мови, мистецтва тощо.

[ + – ] Ми можемо бачити ту саму базову структуру кісток у дуже різних видів хребетних Фото: Волков Владислав Петрович/Wikimedia Commons

Діра в голові

Для деяких може здатися дивовижним той факт, що, крім того, що наші очні яблука сидять у своїх орбітах, у нас також є й інші великі отвори черепа, звані фенестри.

Учені відзначають, що на кожній стороні нашого черепа є одне вікно, яке поєднує нас із нашими загальними предками, які жили на Землі близько 300 мільйонів років тому. Тварини з цим "вікном у черепі" відомі як синапсиди, що означає "арка, що зрослася" — тобто фактично мається на увазі кісткова арка, розташована за отвором у черепі за кожним із наших очей.

Зазначимо, що сьогодні синапсидами є всі ссавці, зокрема й люди, проте до них не належать рептилії та птахи.

По 10 пальців на руках і ногах

Зазначимо, що "п'ятипала кінцівка" зустрічається в більшості амфібій, рептилій, птахів і ссавців, однак у риб їх немає. То коли та як уперше з'явилися пальці?

У недавньому дослідженні Еліс Клемент із колегами вдалося вперше описати перші пальці, які збереглися в плавнику риби Elpistostege, яка жила на Землі близько 380 мільйонів років тому. Вчені використовували комп'ютерну візуалізацію та змогли заглянути всередину плавців — виявляється, риба мала пальці, проте їх не було помітно під шкірою.

Дослідники також виявили, що ранні чотирилапі, які все ще жили у воді, експериментували з кількістю пальців — у них знаходили від 6 до 8 пальців. Учені вважають, що п'ятипалі кінцівки утворилися тоді, коли чотириногі тварини з хребтом остаточно перебралися на сушу.

Справа в зубах

Минулого року група палеонтологів із провінції Гуйчжоу в Китаї описала ізольовані зуби викопних риб — у результаті мінімальний вік зубів було відсунуто майже на 14 мільйонів років назад порівняно з попереднім дослідженням. А це означає, що історія наших зубів сягає глибоко 439 мільйонів років тому.

Ця риба є раннім щелепним хребетним і відома вченим лише за окремими спеціалізованими зубами ("завитками"), вона отримала назву Qianodus duplicis. Зазначимо, що подібне розташування зубів притаманне, наприклад, акулам-пилам. Проте зуби китайської щелепної риби мають низку особливостей, властивих іншим сучасним щелепним хребетним.

Виростити хребет

Учені зазначають, що "виростити хребет" могли лише сміливі та впевнені істоти. По-перше, у червоподібних тварин розвинулася "хорда" — по суті, хрящовий стрижень, що розташовується вздовж задньої частини тіла, і надалі він дозволив прикріпити зцементовані м'язові блоки й довгий хвіст, що виходить за межі ануса. Зазначимо, що всі тварини з хордою називаються хордовими та налічують понад 65 тисяч видів, що нині живуть — від асцидій до чайок.

Щоб отримати уявлення про перших хордових, можна поглянути на ланцетників (Amphioxus або Branchiostoma), схожих на мініатюрних примітивних риб без плавників, які пересуваються, похитуючи тілом із боку в бік.

Далі йдуть ті, у кого добре організована голова, — черепні, й ті, у кого хорда замінена хребтом у дорослих, — хребетні. Вчені відзначають, що хребет складається з окремих кісток (хребців), які пов'язані одна з одною в певному порядку. Цікаво, що дослідники мають зразки перших хребетних віком близько 500 мільйонів років.

Раніше Фокус писав про те, що давня ДНК підказала, як сформувалася наша імунна система.