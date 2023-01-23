Неумолимо остываем. Ученые обнаружили, что температура нашего тела снижается с каждым годом

Исследователи обнаружили, что за последние 150 лет средняя температура человеческого тела снизилась на 0,3 °C и ученые полагают, что поняли, почему это происходит.

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Еще в середине 19 века немецкий медик Карл Рейнхольд Август Вундерлих провел годы собирая миллионы измерений температуры тела тысячи пациентов. В конечном итоге на основе своих наблюдений он сделал вывод, что средняя температура человеческого тела составляет около 37 °C, пишет New Atlas.

Отметим, что это лишь средний показатель, а диапазон нормальной температуры, обозначенный тогда Вундерлихом колебался в пределах от 36,2 до 37,5 °C. С тех пор ученые то и дело спорили, что средняя температура, высчитанная немецким ученым, на самом деле, немного выше реальной. Однако все изменилось несколько лет назад, когда группа ученых из Стэнфордского университета заявила, что первоначальные расчеты Вундерлиха, по-видимому, были правильными.

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Тогда исследователи также обнаружили нечто любопытное — оказалось, что средняя температура человеческого тела снижается. Тогда ученые обнаружили, что средняя температура тела современного человека в среднем составляет около 36,4 °C. Более того, ученые считают, наша температура последовательно снижалась каждое десятилетие в течение всего прошлого века.

Однако ученые не могли понять, почему это происходит. Исследователи выдвинули несколько гипотез: от улучшения отопления и охлаждения в домашних условиях, что снижает общий уровень метаболизма, до улучшения здравоохранения и снижения воспаления среди населения.

В новом исследовании группа ученых из Мичиганского университета сосредоточилась на изучении другой гипотезы, которая предполагает, что ключевую роль в снижении температуры нашего тела сыграл наш кишечный микробиом.

В ходе исследования ученые взяли образцы микробиомов более сотни пациентов с сепсисом, когда те были госпитализирован. Ученые изучили образцы и обнаружили, что образцы разных кишечных бактерий коррелируют с траекторией температуры тела в течение времени, проведенного в больнице. В том числе, высокие уровни бактерий Firmicutes были связаны с последующей высокой температурой у пациентов.

По словам руководителя исследования Роберта Диксона, они с коллегами обнаружили, что одни и те же бактерии связаны с колебаниями температуры как у людей, так и у лабораторных мышей. По словам другого ведущего автора исследования Кейла Бонгерса, ученые полагают, что нашли неопровержимые доказательства того, что кишечные бактерии играют важную роль в регулировании температуры нашего тела.

Исследователи также предполагают, что небольшое снижение средней температуры человека за последнее столетие может быть связано с изменением микробиома из-за диеты, которая поменялась в последнее столетие.

Ученые отмечают, что пока их заявление о том, что микробиом играет важную роль в температуре человеческого тела остается лишь на уровне гипотезы. Однако убедительными доказательствами является то, что за последние 150 лет генетика человека не претерпела значительных изменений, тогда как изменения произошли в нашем питании, гигиене и антибиотиках, которые не могли не повлиять на наши кишечные бактерии.

Ранее Фокус писал о том, что ученые собирают экскременты человека по всему миру, чтобы избежать вымирания.