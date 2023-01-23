Невблаганно охолоджуємося. Вчені виявили, що температура нашого тіла знижується з кожним роком

Дослідники виявили, що протягом останніх 150 років середня температура людського тіла знизилася на 0,3 °C і вчені вважають, що зрозуміли, чому це відбувається.

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Ще в середині 19 століття німецький медик Карл Рейнхольд Август Вундерліх провів роки, збираючи мільйони вимірювань температури тіла тисяч пацієнтів. Зрештою, на основі своїх спостережень він зробив висновок, що середня температура людського тіла становить близько 37 °C, пише New Atlas.

Зазначимо, що це лише середній показник, а діапазон нормальної температури, вказаний тоді Вундерліхом, коливався в межах від 36,2 до 37,5 °C. З того часу вчені раз у раз сперечалися, що середня температура, вирахована німецьким ученим, насправді, трохи вища за реальну. Проте все змінилося кілька років тому, коли група вчених зі Стенфордського університету заявила, що початкові розрахунки Вундерліха, мабуть, були правильними.

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Тоді дослідники виявили щось цікаве — виявилося, що середня температура людського тіла знижується. Вчені виявили, що середня температура тіла сучасної людини становить близько 36,4 °C. Більше того, вчені вважають, що наша температура послідовно знижувалася кожне десятиліття протягом усього минулого століття.

Однак вчені не могли зрозуміти, чому це відбувається. Дослідники висунули кілька гіпотез: від покращення опалення та охолодження в домашніх умовах, що знижує загальний рівень метаболізму, до покращення охорони здоров'я та зниження запалення серед населення.

У новому дослідженні група вчених з університету Мічігану' зосередилася на вивченні іншої гіпотези, яка припускає, що ключову роль у зниженні температури нашого тіла відіграв наш кишковий мікробіом.

У ході дослідження вчені взяли зразки мікробіомів більше сотні пацієнтів із сепсисом, коли ті були госпіталізовані. Вчені вивчили зразки та виявили, що зразки різних кишкових бактерій корелюють із траєкторією температури тіла протягом часу, проведеного в лікарні. У тому числі високі рівні бактерій Firmicutes були пов'язані з подальшою високою температурою у пацієнтів.

За словами керівника дослідження Роберта Діксона, вони з колегами виявили, що ті самі бактерії пов'язані з коливаннями температури як у людей, так і у лабораторних мишей. За словами іншого провідного автора дослідження Кейла Бонгерса, вчені вважають, що знайшли незаперечні докази того, що кишкові бактерії відіграють важливу роль у регулюванні температури нашого тіла.

Дослідники також припускають, що невелике зниження середньої температури людини за останнє століття може бути пов'язане зі зміною мікробіома через дієту, яка змінилася останнім століттям.

Вчені відзначають, що поки що їхня заява про те, що мікробіом відіграє важливу роль у температурі людського тіла, залишається лише на рівні гіпотези. Однак переконливими доказами є те, що за останні 150 років генетика людини не зазнала значних змін, тоді як зміни відбулися у нашому харчуванні, гігієні та антибіотиках, які не могли не вплинути на наші кишкові бактерії.

Раніше Фокус писав про те, що вчені збирають екскременти людини у всьому світі, щоб уникнути вимирання.