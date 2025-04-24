"Чарівна маленька тварина" повернулася в австралійські зарості: їх не бачили 62 роки (відео)

Для декого східна сумчаста куниця — "чарівна маленька тварина", що перебуває під загрозою зникнення. Однак тепер учені випустили 15 особин у контрольоване середовище австралійських чагарників — це може допомогти відновити популяцію, яку не бачили вже 62 роки.

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Про це пише Popular Science.

Сіднейський університет і природоохоронна організація Aussie Ark нещодавно випустили 15 зникаючих східних сумчастих куниць (Dasyurus viverrinus), що зникають, у контрольоване середовище чагарників. Відомо, що середнього розміру, пухнастохвості, плямисті нічні сумчасті були відправлені дослідниками в заповідник на території коледжу на південному узбережжі Нового Південного Уельсу, Австралія.

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Вождь корінного племені Джеррінджа Рон Карберрі провів традиційний обряд вітання тварин. Представники корінного народу зазначають, їхні пращури блукали поруч із цією "чарівною маленькою твариною", а тому вони неймовірно раді, що за 62 роки східні сумчасті куниці все ж змогли повернутися додому.

Зазначимо, що випуск 15 особин ознаменував перший крок у відновленні виду, який зник з материкової частини Австралії понад 60 років тому. Як відомо, сьогодні східні сумчасті куниці здебільшого трапляються лише в східній частині острова Тасманія, а також на сільськогосподарських угіддях, відкритих луках, сухих лісах, лісах, прибережних чагарниках і альпійських пустищах.

У природному середовищі існування сумчасті куниці полюють на комах, дрібних ссавців, птахів і рептилій, а також можуть харчуватися падлом. Вони вважаються вимерлими на материковій частині Австралії насамперед через хвороби, отруєння і хижацтво лисиць. Тепер учені зосередилися на поверненні популяції в природне середовище існування, де вчені контролюють кількість хижаків.

У рамках цієї програми, Aussie Ark уже створила заповідник дикої природи Баррінгтон площею 400 гектарів. Десять східних куниць, випущених на цьому новому місці в Баннокберні, народилися і виросли в заповіднику.

За словами Томаса Ньюса з Лабораторії глобальної екології Сіднейського університету, вони з колегами мають намір і далі приділяти першорядну увагу довгостроковим науковим дослідженням, щоб краще зрозуміти, як успішно відновити вид. Команда планує використовувати надвисокочастотні радіо і хвостові передавачі глобальної системи позиціювання (GPS), мережу камер спостереження з 54 камер-пасток і щоквартальний вилов у клітки для збору даних і моніторингу куниць.

Випуск тварин у природне середовище існування також є важливим кроком, щоб повернути східних куниць на материкову частину Австралії.

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